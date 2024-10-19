維園巴士展｜巴士模型酷熱下熱熔　車身變形　運輸署安排移走展品

運輸署為慶祝國慶今日（19日）起一連四日舉辦巴士巡遊暨展覽，其中在維園展出多架不同型號巴士模型。今日天文台發出酷熱天氣警告，錄得有記錄以來年內最遲出現的酷熱天氣日子，有參觀運輸署展覽市民發現，多架展出模型在猛烈陽光曝曬之下被熱溶，不少巴士模型的車窗、車門及噴漆變形，部份連車內的座位欄杆也被曬至變形。

運輸署回覆查詢時稱，為免其他巴士模型受損，經徵詢巴士公司後，運輸署已安排將相關展品移走，有關展示只屬整個巴士展覽的一小部份，展覽整體上不受影響，將如期繼續舉行。



運輸署一連四日舉辦巴士巡遊暨展覽，惟展出多架巴士模型被發現曬到熱熔。（Facebook巴士迷俱樂部：Rheneas Choi提供）

運輸署今日起一連四日主辦巴士巡遊暨展覽，其中在維園展覽中，展出多輛退役和現役巴士，並放置在一個透明陳列架上，擺出「75」字樣，寓意中華人民共和國成立75周年。展覽吸引大批市民到場，登記參觀的名額早早爆滿。

不過，有參觀市民發現，多架巴士模型疑似不敵炎熱天氣，熱至甩色變形，不少巴士門窗位置變型，噴漆脫落，部份更影響到車內，欄杆、扶手飛脫車外。有網巴更留言稱「似交通意外」，令人聯想到恐怖車禍現場；亦有人稱模型不可放在高溫環境，放在透明盒內陽光折射下更易熔化」。

城巴在Facebook限時動態貼出一架城巴龍年生肖巴士模型，稱「非常耐熱、非常襟擺」。（城巴Facebook）

有市民發現城巴氫能巴士模型窗口熱熔脫落。（Facebook巴士迷俱樂部：Rheneas Choi提供）

有份展出模型的城巴，在其Facebook限時動態貼出一架城巴龍年生肖巴士模型，稱「非常耐熱、非常襟擺」，但據市民提供照片所見，城巴的氫能巴士模型也是「重災區」之一，其餘九巴多款巴士模型及新大嶼山巴士模型也未能幸免於難。

運輸署證部份巴士模型因高溫變形 移走展品不影響展覽整體

運輸署回覆查詢時證實，巴士展覽的其中一項模型展示中的部份巴士模型因高溫而出現變形。巴士模型由專營巴士公司熱心借出，由於高溫天氣可能在展覽期間持續，為免其他巴士模型受損，經徵詢巴士公司後，運輸署已安排將相關展品移走，希望參觀展覽的市民諒解。有關展示只屬整個巴士展覽的一小部份，展覽整體上不受影響，將如期繼續舉行，已登記人士可按原定安排到場欣賞其他展品。

運輸署一連四日舉辦巴士巡遊暨展覽，惟展出多架巴士模型被發現曬到熱熔。（Facebook巴士迷俱樂部：Rheneas Choi提供）

首日展覽將於今晚10時結束，明日至下周二（22日）仍會在維園展出。根據天文台記錄，天文台今日一度發出酷熱天氣警告，天文台總部下午更錄得攝氏33.7度，是有記錄以來，年內最遲出現酷熱天氣的日子。其他多區中午至下午也錄得33度或以上，其中跑馬地最高錄得35.3度，香港公園亦錄31.7度。