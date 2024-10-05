車牌拍賣結果｜無字頭「1498」23萬成交最高 逾4成號碼無人問津
撰文：何瑞芬
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運輸署今日（5日）推售350個車輛登記號碼拍賣，最終售出188個，另有14個號碼以特別費用1,000元分配予申請人，總交易額達165.3萬元，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。全日最高成交價為無字頭車牌「1498」，以23萬元成交。
運輸署今日在灣仔香港會議展覽中心舉行車輛登記號碼拍賣，推售350個車牌，全日共售出188個車牌，另14個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。總得款項165,3萬元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。
全日成交價日最高為無字頭車牌「1498」，以23萬元成交，其次是同為無字頭牌「9918」，成交價為11.5萬元。其餘成交價較高車牌包括「AG 1111」成交價8萬元、「AB 9999」成交價5.5萬元、及「NW 6」成交價4.8萬元等。
部份車牌則無人問津，包括「GE 8800」、「CM 48」、「3516」、「EE89」及「HD 19」等，全日共有148個車牌因無人問津須收回，佔總數約42%。
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