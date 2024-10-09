入境處聯同多部門於羅湖管制站演練　模擬供電及系統故障應變

入境事務處聯同多個紀律部隊、政府部門及機構今日（9日）在羅湖管制站進行聯合演練，模擬羅湖管制站港方口岸發生供電及系統網絡事故時，大量旅客正在羅湖管制站辦理出入境及清關手續的情況。演練共動員超過150名人員，入境處連同警務處、海關及港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署，並協調各單位的工作。



入境處表示，今日聯同警務處、海關、機電工程署、運輸署、港鐵及中電，在羅湖管制站進行聯合演練。圖示在模擬事故發生後香港海關辦理清關手續的情況。（政府新聞處圖片）

入境處表示，今日聯同警務處、海關、機電工程署、運輸署、港鐵及中電，在羅湖管制站進行聯合演練，內地相關部門予以支持及配合。演練模擬羅湖管制站港方口岸發生供電及系統網絡事故，各單位隨即採取應變措施，以確保管制站運作安全有序。

入境處指，今次演練一共動員超過150名人員，模擬在供電及系統網絡事故期間，大量旅客正在羅湖管制站辦理出入境及清關手續的情況，為應對事故，入境處連同警務處、海關及港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應部署，並協調各單位的工作。港方各部門人員亦與內地邊檢人員保持迅速與緊密溝通，並啓動溝通協調機制。

入境處表示，今日聯同警務處、海關、機電工程署、運輸署、港鐵及中電，在羅湖管制站進行聯合演練。圖示各參與部門和機構代表於聯合演練後合照。（政府新聞處圖片）

入境處表示，今日聯同警務處、海關、機電工程署、運輸署、港鐵及中電，在羅湖管制站進行聯合演練。圖示在模擬事故發生後入境處為旅客辦理出入境手續的情況。（政府新聞處圖片）

該處稱，在模擬供電事故發生後，機電署隨即派員趕往現場評估情況並提供支援，中電則派出流動發電車到場提供緊急後備電力；運輸署及港鐵因應事故發生，檢視並調整往來羅湖與市區的列車服務；警務處則負責維持公共安全與秩序，模擬採取人群管理及疏散人流措施，並協助有要離境旅客返回市區或改往其他口岸。

該處稱，透過今次演練政府部門及相關單位得以測試面對不同事故時的應變能力，相關政府部門會繼續與各持分單位保持緊密聯繫，定期檢討重大事件的應變機制，確保管制站在突發事故時的安全及秩序。