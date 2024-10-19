巴士巡遊｜70年代「長牛」首出巡　深圳客4歲坐過後變港巴士迷

由運輸署舉辦的國慶75周年「巴士巡遊暨展覽」今（19日）起一連四日在灣仔維園舉行，巡遊車隊一共8架巴士，約11點開出，運輸及物流局長林世雄、運輸署長李頌恩等乘領頭開篷車，而壓軸的70年代丹拿E型「長牛」最為矚目，為1991年以來首次以原型出巡，沿途不少市民駐足打卡。



有深圳遊客特意來看巴士，他指4、5歲來港時坐過「長牛」巴，自此便鍾情香港巴士，今日專程參觀懷緬童年回憶，還帶了巴士牌來拍照。



「巴士往昔 搭一回憶」開幕禮今日（19日）舉行，展覽一連四日，今8架巴士出巡。（黃浩謙攝）

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市民稱見「長牛」巴士如見「老朋友」 對上一次30年乘坐

深圳遊客白先生專程為了「長牛」巴而來，今早10時多就來到中環碼頭等候。他表示4、5歲時隨家人來港，坐過「長牛」巴士，自此成為巴士迷，不時來港遊玩和坐巴士，「由細坐到大。」他還帶了九巴車牌來打卡，「見到佢再開出來好興奮。」

鄺先生9時半就到維園看巴士開車，因「追唔切車」，乘的士到終點中環碼頭。他說自己「一定坐過啦，我哋4、5歲開始坐」，稱今日對巡遊的其餘巴士沒有感覺，只是為了長牛巴而來。他形容是見「老朋友」，上一次乘搭約30年前，希望能再次乘搭，「如果佢畀坐我排10個鐘都上呀！」

深圳客白先生：「見到佢再開出來好興奮。」（黃浩謙攝）

鄺先生：「如果佢畀坐我排10個鐘都上呀！」（黃浩謙攝）

14歲林同學：想試下坐巴士開窗嘅感覺

陳先生一家從西貢前來，他表示因為兒子喜歡巴士，家中也有好幾本巴士年鑑。他們本來想參觀展覽，但搶不到飛，所以改為看巡遊。他指自己未必坐過「長牛」，只在街上見過幾次，故讓兒子看看，兒子表示「很開心，因為未見過長牛巴士。」

車隊經過的銅鑼灣糖街天橋亦有若干巴士迷，「長牛」穩步駛過時，電車站及馬路邊不少市民都舉機拍照。14歲的林同學11點前來到天橋等候，帶了相機，他表示雖然在巴士車廠見過「長牛」，但未見過他出行，今日見到覺得「好震撼」。他又稱長牛在自己出世前已退役，「早好多添」，問及會否想試坐，他說「梗係想啦，好想試下以前巴士開窗嘅感覺。」

林世雄與長牛巴合照。（黃浩謙攝）

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丹拿E型「長牛」（AD7336）1991年退役後，曾改裝成「巴士博士」，運載讓小朋友坐的「聰明巴士」，今次為了巡遊特意修復為原本模樣；回程時由拖車運送，以免過度勞損。

巴士展覽展出不同年代的巴士，其中最舊的是75年歷史「烏嘴狗」，為香港首批雙層巴士丹拿A型，展覽至10月22日結束。