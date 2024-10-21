低空經濟｜無人機總會︰宜郊區試行物流運輸　可配合機械人送上門

新一份《施政報告》提出推動低空經濟，計劃首階段試用無人機運送藥物及外賣。香港無人機總會主席楊景賞今早（21日）在電台節目表示，香港的樓宇密集及擠迫，建議先考慮鄰近海岸線或人流較稀少的地區作為測試點。他又指，物流運輸的無人機單獨飛行，「電離層閃爍」現象的影響相對較低。



他並提到低空經濟涉及到自動化系統，例如內地的無人機會將外賣送到指定地點，再由機械人送至顧客家中，建議可在數碼港或科學園等地，先試行無人運輸。



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香港樓宇密集籲先選郊區試行 逐步增加市民接受程度

楊景賞表示，無人機載貨確實可行，例如內地、英國及美國已採用無人機協助物流運輸，內地目前更有300多條相關航線。不過他指，香港的樓宇密集及擠迫，市民亦講求私隱及安全性，建議先考慮鄰近海岸線或人流較稀少的地區作為測試點。

楊景賞並指，當局初期可小範圍測試無人機系統穩定性，以獲取更多數據，同時增加市民的接受程度，並讓大眾了解無人機運作的安全後，再逐步增加更多試點。

香港無人機總會主席楊景賞。（廖雁雄攝）

8公斤重無人機足夠送外賣 25公斤可運多類型貨物

楊景賞又指，內地的無人機的重量，介乎2公斤至80公斤不等，可運載器官、藥物及考生試券等。但他認為，重量25公斤足以運載多類型貨物，送外賣的無人機更可低至8公斤，建議當局可逐步測試，確保安全穩定再放寬上限。

低空經濟涉及自動化系統 與機械人配合送貨

楊景賞又指，低空經濟涉及到自動化系統，例如內地的無人機會將外賣送到指定地點，再由機械人送至顧客家中，但他認為香港的網絡暫時未夠全面，可先考慮在數碼港或科學園試行無人運輸。

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電離層閃爍現象相對不影響無人機載貨

安全性方面，早前本港無人機表演受礙於「電離層閃爍」現象，被問到無人機會否受天氣因素影響。楊景賞解釋，無人機表演期間密集飛行，容易受到該現象影響而產生偏移，相反物流運輸的無人機單獨飛行，影響相對較低。

楊景賞認為，由於香港的4G及5G，以至未來的6G網絡，覆蓋範圍未必能與內地看齊，因此需要通過測試，確認通訊基站是否能覆蓋飛行路線，以確保飛行安全。