施政報告｜政府5億元撐展覽業　業界生意回復疫前約7成冀延資助期

施政報告提到額外撥款5億元支援展覽業發展，展覽業界表示歡迎。康亞有限公司董事張瑞貴指，國際商貿展覽業生意現時只回復至疫情前約70%水平，期望政府能一直延長資助。



康亞有限公司今（21日）舉行茶聚，期望政府聚焦幫助國際商貿展覽業。（董素琛攝）

康亞有限公司董事張瑞貴今日(21)與傳媒茶聚，表示香港的國際商貿展覽業在疫後復蘇進度未如理想，只回復至疫情前約70%水平。張瑞貴續指，中美關係、地緣政治及戰爭危機等因素均限制了行業復蘇步伐。他舉例指：「譬如歐洲依家已經有好多航空公司唔飛嚟中國大陸，當中亦都唔飛嚟香港。因為俄烏戰爭，歐美航班唔可以通過俄羅斯飛嚟中國，要兜路，變相成本要多左兩個鐘成本。」

他期望政府聚焦幫助國際性展覽業，指香港展覽行業有分兩大類，一種是本土連接本土，不能幫助其他行業；而另一種則是本土連接國際，能夠同時帶動餐飲及酒店等行業，「我哋係帶到啲外國參展商嚟，亦都帶到啲外國買家嚟。」

張瑞貴以公司正主辦第31屆香港Mega Show（10月20至23日）為例，展覽展示了中國內地、越南、台灣等國家及地區的傳統工藝、創新設計及可持續產品，單是今天已有約400名歐洲客到訪。

康亞有限公司董事張瑞貴期望政府能一直延長對業界的資助。（董素琛攝）

政府在施政報告提及的「定期展覽獎勵計劃2.0」期限只到2026年，張瑞貴憂慮未知行業屆時是否經已完全恢復。他續指，籌備國際性展覽需約一年時間，反問：「如果你話2026年已經冇㗎喇(資助)，咁我係咪要2025年已經要計劃定呢？」他期望政府能將資助一直延長下去。

行政長官李家超於日前的施政報告中，提出在原有14億元撥款推行其三年的「定期展覽獎賞計劃」基礎上，再額外撥款5億元推行「定期展覽獎勵計劃2.0」，聚焦支持新設及國際性大型展覽，加大推動盛事經濟和會展業發展。