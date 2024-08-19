美食博覽等5大展覽吸引逾50萬人次入場 人均消費1615元
撰文：蕭通
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美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽同於周一（19日）結束，而美食商貿博覽、香港國際茶展亦在上周六（17日）閉幕。貿發局表示，5項展覽共吸引約1,860家、來自30個國家及地區的展商，超過50萬人次入場參觀購物，人均消費達1,615港元，較去年上升逾6%。
8成半受訪者曾使用電子方式支付
貿發局表示，展覽期間隨機抽樣調查，訪問約1,500名入場人士，超過5成消費達1,000元或以上，近8成半曾在場內使用電子方式付款，可見電子支付令付款過程輕鬆簡便，提升購物意欲。而在美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽等3個公眾展覽當中，有超過9成本地展商接受電子支付。
貿發局副總裁張淑芬表示，今年博覽新增4大生活化主題日，大會精心設計多場精彩活動，鼓勵市民留港消費。有見市場對清真飲食興趣日增，美食商貿博覽連同美食博覽共有逾100家展商展示環球清真食品，大會特別為相關展商增設清真食品和飲品標誌，廣受買家及公眾人士歡迎。
兩個商貿展覽吸引逾2萬名買家
貿發局指出，3個公眾展覽人流暢旺，消費氣氛熱烈，充份展現年度盛事的強大號召力，至於美食商貿博覽、香港國際茶展等兩個商貿展覽，則雲集各地展商及貿易買家，共吸引約20,500名來自60個國家及地區的買家，包括中國內地、台灣、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓及泰國等，引證香港作為區内重要的食品貿易中心的地位。
此外，由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局，以及十大科研機構籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議，亦於8月16日圓滿結束。會議邀得18位重量級講者出席，與業界探討最新議題例如中藥研究的機遇與挑戰，以及中醫藥產品在大灣區跨區域交流與發展。
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