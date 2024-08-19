美食博覽等5大展覽吸引逾50萬人次入場　人均消費1615元

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽同於周一（19日）結束，而美食商貿博覽、香港國際茶展亦在上周六（17日）閉幕。貿發局表示，5項展覽共吸引約1,860家、來自30個國家及地區的展商，超過50萬人次入場參觀購物，人均消費達1,615港元，較去年上升逾6%。



8成半受訪者曾使用電子方式支付

貿發局表示，展覽期間隨機抽樣調查，訪問約1,500名入場人士，超過5成消費達1,000元或以上，近8成半曾在場內使用電子方式付款，可見電子支付令付款過程輕鬆簡便，提升購物意欲。而在美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽等3個公眾展覽當中，有超過9成本地展商接受電子支付。

貿發局副總裁張淑芬表示，今年博覽新增4大生活化主題日，大會精心設計多場精彩活動，鼓勵市民留港消費。有見市場對清真飲食興趣日增，美食商貿博覽連同美食博覽共有逾100家展商展示環球清真食品，大會特別為相關展商增設清真食品和飲品標誌，廣受買家及公眾人士歡迎。

兩個商貿展覽吸引逾2萬名買家

貿發局指出，3個公眾展覽人流暢旺，消費氣氛熱烈，充份展現年度盛事的強大號召力，至於美食商貿博覽、香港國際茶展等兩個商貿展覽，則雲集各地展商及貿易買家，共吸引約20,500名來自60個國家及地區的買家，包括中國內地、台灣、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓及泰國等，引證香港作為區内重要的食品貿易中心的地位。

國際現代化中醫藥及健康產品會議今年繼續以實體及網上融合模式舉行，並以「傳統醫藥產學研 合作與臨床研究」為主題，邀請了18位重量級講者，包括來自香港、中國內地及海外的專家，集 中討論中醫藥及健康產品的發展趨勢、科研成果、分享成功經驗及法規，以及「一帶一路」倡議 的中醫藥展望。（貿發局圖片）

此外，由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局，以及十大科研機構籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議，亦於8月16日圓滿結束。會議邀得18位重量級講者出席，與業界探討最新議題例如中藥研究的機遇與挑戰，以及中醫藥產品在大灣區跨區域交流與發展。