首屆演藝博覽設香水戲劇體驗 策展人高世章：全球首個類似展覽
撰文：洪戩昊
出版：更新：
香港藝術發展局主辦的首屆香港演藝博覽於今日（14日）至18日舉行。大會委約本港與外地多位知名藝術家，創作三個全新的「演博節目」。其中《琉璃之歌》出自香港著名音樂劇作曲家高世章的手筆，融合音樂、香氛和香水瓶展覽於一身。高世章形容，這是全世界第一個類似展覽。
+8
《琉璃之歌》由香港著名音樂劇作曲家高世章策展、撰寫及作曲，配以日本設計師松生紘子的佈景設計。作品是一個融合音樂、香氛和香水瓶的戲劇體驗，分為12個場景，透過展示多個香水瓶，帶領觀眾遊歷人類文明中的關鍵時刻。現場配以雙簧管、鋼琴和弦樂四重奏，其中一個章節更會釋出香氣，讓觀眾透過多感官感受作品。
這次展覽展出近260個香水瓶，高世章說僅佔他收藏的十分之一。當中最為珍貴的是有過百年歷史香水瓶，設計帶有古埃及風，呼應1913年圖坦卡門陵墓被挖出的古埃及珍品。高世章希望展覽帶來「對藝術的衝擊」，又提醒入場人士不要塗抹香水，亦要按章節順序觀賞香水瓶。
節目星期一至四(14至17日)在西九文化區自由空間大盒上演七場，已經購買演藝博覽通行證的人士可以憑證預留座位，所有門票已售罄。節目亦設有展覽門票，星期二至四(15至17日)每日各有四個場次，門票於城市售票網有售。
高世章說很高興能成為演藝博覽的一分子，因為除本地人外，還能吸引很多外地訪客及藝術界人士觀賞展覽，惟目前未能預料會有多少外地訪客。他又說這是首屆演藝博覽，很多東西仍在試驗階段，暫時過程順暢，期望演藝博覽將來能愈做愈大。
演藝博覽HKPAX由政府撥款4200萬元舉辦，目的是推動藝術產業化，設有過百場演出、講座及活動。其中「演博節目」，由大會委約多名香港與外地藝術家合作，創作全新節目。大會亦挑選了15個本地及外地演出項目，向他們提供場地、旅費等，把節目搬到香港上演。
首屆演藝博覽下周一開鑼 已售1300張通行證 節目上座率達七成香港金齡藝術節｜過百長者參與30個戲劇、音樂、舞蹈表演話劇團教育中心開幕 活化120年歷史建築 提供場地推廣戲劇藝術戲劇教育融入中文科 堅持廣東話授課：更能發揮情感沒有隔膜