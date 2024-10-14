首屆演藝博覽設香水戲劇體驗　策展人高世章：全球首個類似展覽

香港藝術發展局主辦的首屆香港演藝博覽於今日（14日）至18日舉行。大會委約本港與外地多位知名藝術家，創作三個全新的「演博節目」。其中《琉璃之歌》出自香港著名音樂劇作曲家高世章的手筆，融合音樂、香氛和香水瓶展覽於一身。高世章形容，這是全世界第一個類似展覽。



《琉璃之歌》是一個融合音樂、香氛和香水瓶的戲劇體驗。（廖雁雄攝）

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《琉璃之歌》由香港著名音樂劇作曲家高世章策展、撰寫及作曲，配以日本設計師松生紘子的佈景設計。作品是一個融合音樂、香氛和香水瓶的戲劇體驗，分為12個場景，透過展示多個香水瓶，帶領觀眾遊歷人類文明中的關鍵時刻。現場配以雙簧管、鋼琴和弦樂四重奏，其中一個章節更會釋出香氣，讓觀眾透過多感官感受作品。

這次展覽展出近260個香水瓶，高世章說僅佔他收藏的十分之一。當中最為珍貴的是有過百年歷史香水瓶，設計帶有古埃及風，呼應1913年圖坦卡門陵墓被挖出的古埃及珍品。高世章希望展覽帶來「對藝術的衝擊」，又提醒入場人士不要塗抹香水，亦要按章節順序觀賞香水瓶。

策展人高世章指，這個展覽是全世界第一個類似展覽。（廖雁雄攝）

節目星期一至四(14至17日)在西九文化區自由空間大盒上演七場，已經購買演藝博覽通行證的人士可以憑證預留座位，所有門票已售罄。節目亦設有展覽門票，星期二至四(15至17日)每日各有四個場次，門票於城市售票網有售。

《琉璃之歌》設有樂隊現場演奏。（廖雁雄攝）

高世章說很高興能成為演藝博覽的一分子，因為除本地人外，還能吸引很多外地訪客及藝術界人士觀賞展覽，惟目前未能預料會有多少外地訪客。他又說這是首屆演藝博覽，很多東西仍在試驗階段，暫時過程順暢，期望演藝博覽將來能愈做愈大。

演藝博覽HKPAX由政府撥款4200萬元舉辦，目的是推動藝術產業化，設有過百場演出、講座及活動。其中「演博節目」，由大會委約多名香港與外地藝術家合作，創作全新節目。大會亦挑選了15個本地及外地演出項目，向他們提供場地、旅費等，把節目搬到香港上演。