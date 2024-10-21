護照夾1000元鈔票賄賂滙豐銀行職員　商人被廉署起訴

一名男子涉嫌以1000元賄賂一間銀行的職員，要求職員協助開立銀行戶口，今日（21日）被廉署落案起訴。他被控一項向代理人提供利益罪及違反《防止賄賂條例》，將於明日（22日）在粉嶺裁判法院答辯。



廉政公署。（蘇煒然攝）

36歲被告吕干真報稱商人。廉署指早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於今年8月27日到滙豐銀行粉嶺分行，要求開立銀行戶口，獲該行一名職員接待。

當知悉被告希望開設個人戶口用作商業用途時，該銀行職員向被告解釋如要開立公司銀行戶口，須到滙豐銀行的中小企中心申請。被告涉嫌將一本夾附一張港幣1,000元紙幣的護照遞給該銀行職員，但職員隨即拒絕。

其後被告涉嫌再兩度把夾附一張港幣1,000元紙幣的護照遞給該銀行職員，並表示自己不常來港，希望對方可以協助被告開立戶口。銀行職員再次拒絕，並向上司通報事件。被告於同日離港時被廉署人員拘捕。

他被控一項向代理人提供利益罪及違反《防止賄賂條例》，將於明日（22日）在粉嶺裁判法院答辯。