廉署拘兩警長涉隱瞞債務申延遲退休　詐騙儲蓄互助社貸款逾59萬元

兩名警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，以及多次詐騙香港警察儲蓄互助社(儲蓄互助社)貸款共逾59萬元，涉違《防止賄賂條例》。廉政公署（15日）今起訴二人，各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，並分別被控六項欺詐罪及一項欺詐罪，兩人獲准保釋，將於周四（17日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

兩宗案件被告分別為關家俊，52歲，警務處警長；及林江龍，48歲，前警務處警長，各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》。二人亦分別被控六項欺詐罪及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》。

案情指，廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現兩名被告於2021年4月分別向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，但涉嫌在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，當時從未受「個人自願安排」所規限。

兩名被告當時各自尚欠財務公司及儲蓄互助社債務共約45萬元及24萬元，二人亦涉嫌隱瞞曾經受「個人自願安排」所規限。

廉政公署。（資料圖片）

另外，關家俊於2018年至2022年期間，多次向儲蓄互助社申請貸款；其中5次申請時，涉嫌虛報自己沒有向其他銀行或財務機構貸款；申請第六筆貸款時，他亦涉嫌訛稱自己每月只需償還6,500元債務，但實際上他須向財務公司還款1.3萬元。他6次申請共獲儲蓄互助社批出共逾53萬元貸款，惟當時他尚欠一間財務公司約34萬元至62萬元不等。

林江龍則涉嫌於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約6.2萬貸款。

警察總部。（資料圖片）

警務處於2021年4月1日推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓現役非首長級警務人員延長退休年齡至60歲。合資格警務人員須在申請參加計劃時申報其財務狀況，包括是否有任何未償還債務，以及任何破產或「個人自願安排」，即與債權人之間訂立具法律效力的還款之協議。

廉署提醒公務員及各界受僱人士，《防止賄賂條例》訂明，任何代理人包括僱員，使用載有虛假陳述的文件而意圖欺騙其主事人例如僱主，即屬違法，作為政府僱員，公務員必須恪守法規，並審慎理財，以維護廉潔操守。