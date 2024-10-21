海洋公園歷險主題區合約　交付信德及「笨豬跳之父」公司合組財團

海洋公園新園區之一「歷險主題區」有最新進展。海洋公園公司今日（21日）宣布，將公園山上「歷險主題區」的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及AJ Hackett International集團所合組的財團，並將於10月24日的發布會上公布更多園區的願景和藍圖細節。



海洋公園稱，合組財團自2002年開始合作，在澳門旅遊塔引入「笨豬跳」等項目。AJ Hackett International集團為探險旅遊公司，其創辦人AJ Hackett更被譽為「笨豬跳之父」。



翻查資料，海洋公園行政總裁黃嗣輝去年2月接受傳媒訪問時稱，由於園區處山坡及海邊，有條件引入飛索及笨豬跳等新設施，最終視乎中標計劃。



「歷險主題區」選址為現時越礦飛車一帶，屬山邊位置，對下是大海。（海洋公園提供）

歷險主題園區是海洋公園於2021年發表的未來策略中的重點項目，利用山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，興建歷險主題遊樂設施，發展成新的園區。

海洋公園公司今日宣布，將海洋公園山上歷險主題區的建設及營運合約，交付予由信德集團有限公司及 AJ Hackett International 集團所合組的財團。

合組財團在澳門旅遊塔引入 「笨豬跳」

信德集團於2002年開始與AJ Hackett International集團合作，於澳門旅遊塔引入「空中漫步」及「百步登天」 高空冒險項目，並於2006年推出233米高的全球最高商業 「笨豬跳」 的歷險體驗。

AJ Hackett International則是世界領先的探險旅遊公司，其創辦人AJ Hackett被譽為「笨豬跳之父」，是首位將笨豬跳引入商業世界的冒險家和企業家。公司的旗艦品牌「Skypark by AJ Hackett」以一系列挑戰重力的活動而聞名，在中國澳門、 新加坡、澳洲以至歐美多地設有據點，透過歷險活動為人們創造積極改變生活的體驗。

香港海洋公園。

龐建貽：項目標誌著公園邁進歷史新篇章

海洋公園公司主席龐建貽表示，這次能夠得到兩間行業先驅為海洋公園創建新園區項目， 標誌著公園邁進歷史新篇章，為香港市民及各地遊客帶來嶄新的戶外娛樂體驗。

龐又稱，新園區不僅提供融合自然美景和大自然元素的歷險主題遊樂設施，還結合教育和可持續發展的實踐，讓訪客在愉快刺激的遊樂旅程中，體會大自然與發展的平衡。

海洋公園公司主席龐建貽表示，新園區為香港市民及各地遊客帶來嶄新的戶外娛樂體驗。（資料圖片／廖雁雄攝）

周四公布更多細節 行政總裁曾稱選址有條件引入「笨豬跳」

海洋公園表示，有信心新園區能鞏固其作為國際級旅遊度假勝地的定位。 按照招標文件要求，中標機構需負責設計、融資、建設、維護及營運新園區。海洋公園和合組財團將於周四（24日）的發布會上公布更多園區的願景和藍圖細節。

翻查資料，海洋公園行政總裁黃嗣輝去年2月接受傳媒訪問時稱，「歷險主題區」選址為現時越礦飛車一帶，屬山邊位置，對下是大海，適合「笨豬跳」和飛索等設施，最終是否引入，視乎中標計劃。

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