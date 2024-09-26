大熊貓安安可可抵港．足本重溫｜已抵達海洋公園　有望聖誕見公眾

中央贈港一對大熊貓安安和可可，今日（26日）由四川成都啟程來港，專機中午抵達香港國際機場，政務司司長陳國基及文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席在香港國際機場舉行的大熊貓抵港歡迎儀式。安安和可可之後會從機場前往新居海洋公園，入住海洋公園賽馬會四川奇珍館。大熊貓抵港歡迎儀式及牠們抵達海洋公園過程，《香港01》直播。



【14:55】龐建貽轉述獸醫及護理團隊指，安安和可可已正式隔離，開始適應香港的生活環境。他又指，若安安和可可誕下BB，將會繼續留在香港。「所以大家放心，嚟緊好多好多年，可以繼續探我哋六隻大熊貓。」

龐建貽續指，海洋公園會為6隻大熊貓，積極推出IP及設計一系列產品，甚至製作卡通片，為港人帶來歡笑及喜樂。至於園外方面，亦會與商業機構合作，時裝、飲食及珠寶等範疇，都會一併考慮。

【14:50】龐建貽表示，由於樂樂、盈盈及兩隻BB正在休息，而安安和可可則要適應新環境，因此目前兩個大熊貓展館都暫時關閉。他指，海洋公園在國慶節期間，會另外舉辦活動迎接旅客，並歡迎旅客在明年春節來港探望大熊貓。

由於樂樂、盈盈及兩隻BB正在休息，海洋公園大熊貓之旅展館暫停開放。（廖雁雄攝）

【14:45】龐建貽表示，海洋公園會配合安安和可可交配，「噚日四川大熊貓專家都同我哋講，有咁嘅可能。」他又指，目前有足夠的展館供6隻大熊貓居住，兩隻大熊貓BB年滿兩歲斷奶後，才需要與母親盈盈分居，屆時將會安排其他居所；若未來再有新生大熊貓，則要另作考慮。

【14:40】龐建貽表示，海洋公園已做好人手調配，亦獲得兩名四川大熊貓專家的協助，可同時照顧6隻大熊貓。至於大熊貓經濟方面，他認為可全港共享，同事正研究具香港特色的產品及食物，並會改進公園的遊歷體驗。

【14:30】海洋公園舉行記者會，主席龐建貽期望聖誕節期間，可安排兩隻大熊貓與公眾見面，「呢方面我哋會盡力去做，會做到最好。」他並透露，公園正準備熊貓相關產品及飲品、食品，預料於12月重開熊貓展館時正式推出。

在警方隨行開路下，運載大熊貓安安和可可的貨車抵達海洋公園，海洋公園職員在門外迎接，不斷歡呼。(廖雁雄攝)

【13:20】 在警方隨行開路下，運載大熊貓安安和可可的貨車和一輛小巴抵達海洋公園。海洋公園職員不斷歡呼。

海洋公園安排數十名職員到門外舉起卡通熊貓牌，迎接大熊貓安安和可可。(廖雁雄攝)

海洋公園安排數十名職員到門外舉起卡通熊貓牌，迎接大熊貓安安和可可。(廖雁雄攝)

【13:15 】海洋公園安排數十名職員到門外舉起卡通熊貓牌，迎接大熊貓安安和可可。現場同時升起巨型熊貓氣球，而「包包」及「小紅熊」等公園吉祥物，亦擺動身體準備迎接。

【13:00】大熊貓正運往海洋公園。園方已安排樂隊迎接大熊貓，在大門外演奏歌曲。現場所見，暫時警力不多，亦沒有安排封路。

大熊貓經升降平台載往地面，並送上搬運車，準備離開香港國際機場，即時送往海洋公園。(黃浩謙攝)

【11:52】 第二隻大熊貓經升降平台載往地面，並送上搬運車，準備離開香港國際機場，即時送往海洋公園，預料於下午約1時抵達。

【11:50】大熊貓被放入透孔的箱子，由飛機尾段的艙門運出機艙，再經升降平台載往地面。箱子外綁滿綠色的絲帶，亦貼上大熊貓和海洋公園標誌的貼紙。

大熊貓被放入透孔的箱子，由飛機尾段的艙門運出機艙，再經升降平台載往地面。(黃浩謙攝)

大熊貓被放入透孔的箱子，由飛機尾段的艙門運出機艙，再經升降平台載往地面。(黃浩謙攝)

【11:45】運載大熊貓的升降台車已駛至停機坪。

【11:35】 政務司司長陳國基致辭時表示，在國慶節期間充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。他並感謝內地當局過去數個月付出大量時間及心血，安排熊貓抵港，充分表現中央對香港的支持。

陳國基又指，兩隻大熊貓將接受為期30日的隔離檢疫，其後再花一個月適應新居所，屆時會視乎適應情況及聽取專家意見，盡快安排牠們與公眾見面。政府亦會與社會各界舉辦繪畫等比賽，帶動社會歡迎大熊貓的氣氛。

政務司司長陳國基致辭時表示，在國慶節期間充滿喜悅的時刻，一對剛剛成年、充滿活力的熊貓，加入香港大家庭，實在是「喜上加喜」。(黃浩謙攝)

政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及海洋公園主席龐建貽等歡迎中央所贈一對大熊貓抵港。

【11:28】漁護署及海洋公園人員上機為熊貓檢查。

漁護署及海洋公園人員上機為熊貓檢查。(黃浩謙攝)

【11:20】接送熊貓的專機停抵香港國際機場。

接送熊貓的專機停抵香港國際機場。(黃浩謙攝)

▼安安及可可入籠運上貨櫃車▼



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▼都江堰基地工作人員歡送大熊貓啟程赴港▼



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安安入籠後活潑好動 可可文靜 工作人員心情如「嫁女」

凌晨2時許，第一架卡車現身，安安在一個運輸籠內，表現活潑好動，不時在籠內轉身，找竹葉食。第二架卡車稍後駛到，可可在籠內較為文靜，不時四處張望。

熊貓中心工作人員劉小姐與同事歡送一對大熊貓，她指雖然未有機會親近接觸，但有一種「女兒遠嫁」的感覺，感到很不捨，希望牠們順順利利，將來也想去海洋公園探望。

▼熊貓中心工作人員劉小姐▼



大熊貓保護研究中心昨辦歡送會

中國大熊貓保護研究中心昨日（25日）在四川都江堰舉辦歡送儀式，歡送即將來港的安安、可可。儀式上，研究中心播放了安安、可可成長點滴，包括牠們初出生喝奶，到後來進食、爬行，現在體型健壯，活潑好動的片段，還可見安安咬木馬玩具嬉戲。

中國大熊貓保護研究中心9月25日在四川都江堰舉辦歡送儀式，儀式播放了安安、可可成長點滴。（中國大熊貓保護研究中心提供）

▼安安及可可成長點滴▼



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抵港後少要隔離30天才能會見公眾

為迎接安安和可可，港府和海洋公園已做好多方面準備，包括對牠們的新居所進行優化改建。抵港後，這對大熊貓至少要接受30天隔離，還要花30日適應新環境，盼能在12月中與公眾見面。

據香港海洋公園相關負責人此前介紹，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹子品種，園方先把廣東竹子運送到四川，讓大熊貓們預先習慣，而大熊貓來港後也會餵食四川竹子作為過渡。考慮到大熊貓在某些季節或食慾欠佳，也會視情況再從四川原產地直送新鮮竹葉來港。

▼更多安安、可可成長照片▼



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中央贈港第3對國寶

1999年，中央政府向香港贈送一對大熊貓安安和佳佳。香港回歸祖國10周年之際，中央政府再贈送香港第二對大熊貓樂樂和盈盈。佳佳於2016年離世，終年38歲，為全球最長壽圈養大熊貓；安安於2022年離世，終年35歲。

今年3月，盈盈和樂樂於香港海洋公園成功完成自然交配，盈盈誕下一對龍鳳胎。在安安及可可抵港後，香港大家庭將擁有6隻大熊貓。