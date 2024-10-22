南華會外泄7萬會員資料　私隱署揭偵測失效　黑客潛伏伺服器兩年

南華體育會的電腦伺服器今年3月遭黑客入侵，私隱專員公署完成調查後今日（22日）公布結果，確認有72,315名南華會會員的個人資料遭外洩，包括香港身份證號碼和地址等。

公署調查揭示，黑客早於事發兩年前潛伏於南華會伺服器，但南華會的保安系統未能成功偵測；黑客其後攻擊入侵時，曾作出逾4萬次錯誤登入嘗試，但系統亦未有阻止。公署裁定南華會沒有採取所有切實可行的步驟，以確保涉事的個人資料受保障，違反了相關條例，已指示他們採取7項措施以糾正違規事項。



公署指，早在2022年1月，黑客已在南華會一台與互聯網連接的伺服器安裝了惡意程式，延至今年3月，黑客透過該惡意程式入侵南華會的網絡，安裝遠端控制軟件，隨即透過「遠端存取」，對南華會電腦系統展開暴力攻擊及其他惡意活動，最終透過一款屬俄羅斯黑客組織Trigona變種的勒索軟件，將載有會員個人資料的檔案加密。黑客曾要求南華會支付贖金，為已被加密的檔案解鎖。

事件導致72,315名會員的個人資料遭外洩，涉及的個人資料包括姓名、香港身份證號碼、護照號碼、相片、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼及緊急聯絡人的姓名及電話號碼。

黑客逾4萬次嘗試登入失敗 南華會保安系統未阻止

鍾麗玲認為，南華會有六項缺失，導致外洩事件發生，包括資料系統欠缺有效的偵測措施。鍾麗玲指，南華會伺服器早在2022年1月已遭黑客入侵，但當時南華會的偵測措施未能識別相關的惡意活動。而在今年3月15至16日期間，黑客利用暴力攻擊合共向南華會伺服器的管理員帳户作超過43,400次的登入嘗試，但南華會當時未有啟用「密碼嘗試失敗」的鎖定功能，導致黑客能不斷攻擊。

鍾麗玲裁定，南華會在外洩事件發生前未有採取所有切實可行的步驟，以確保涉事的個人資料受保障，違反了《私隱條例》保障資料第4(1)原則中有關個人資料保安的規定。公署已指示他們採取7項措施以糾正違規事項，包括需聘請獨立的資訊保安專家，為載有個人資料的系統每年做最少一次的風險評估及保安審計，並需向私隱專員提供證明文件。