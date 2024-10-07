perFACE ｜接手舒適堡　私隱署聯絡投資者　確保個人資料轉移合規

連鎖健身中心舒適堡上月宣布暫時全線結業。醫療美容集團perFACE日前宣布，接管舒適堡部分業務，其中健身業務改名「perFIT」，灣仔及旺角兩間分店會重開，連同集團旗下11間醫美中心會為客戶提供餘下服務。



私隱專員公署表示，今日已主動聯絡新投資者，了解客戶個人資料轉移的安排及索取相關文件，以便公署向新投資者提供適切的協助，確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的相關規定。



醫療美容集團perFACE日前宣布，接管舒適堡部分業務，其中健身業務改名「perFIT」。（資料圖片/廖雁雄攝）

私隱專員公署表示，留意到最近有新投資者宣布接手舒適堡的部分業務，並以新品牌「perFIT」經營。由於舒適堡有些原有客戶關注新投資者獲取原有客戶個人資料的安排，私隱專員公署今日已主動聯絡新投資者，了解客戶個人資料轉移的安排及索取相關文件，以便公署向新投資者提供適切的協助，確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》的相關規定。

公署指，《個人資料（私隱）條例》訂明，資料使用者必須採取所有切實可行的步驟，在收集資料時或之前告知資料當事人所收集的資料將會用於甚麼目的、資料可能會轉移予甚麼類別的人士、資料當事人有責任或可自願提供該資料、資料當事人若不提供該資料便會承受的後果等。

在使用個人資料方面，保障資料第3原則規定，除非得到資料當事人自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露或轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。

連鎖健身中心舒適堡上月突然宣布全線「暫時結業」，當中位於灣仔京城大廈的分店，此前一度以「Healthy」之名重開。惟事隔近一個月，醫療美容集團 perFACE宣布，有意接管舒適堡部份健身及美容纖體業務，並以「perFIT」 品牌先接手灣仔、旺角兩間健身中心。