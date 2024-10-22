六合彩結果｜馬會140周年金多寶首輪頭獎7000萬　攪珠結果有得對

馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元六合彩金多寶攪珠，即合供1.4億元。第一輪將於今晚（22日）9時30分舉行。馬會估計10元一注獨中，頭獎基金可達7,000萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額1.4億元（140,896,033元）。



截至上周四（17日），攪出次數最多六個號碼依次為：30、49、24、10、22及13號，當中三個今晚攪出，分別為30、49及13號。



馬會已安排下星期一（28日）進行另一輪140周年金多寶攪珠，同樣有5,000萬元金多寶，故估計頭獎10元一注獨中，可達7,000萬元。本周四（24日)及周六（26日)不進行攪珠。



馬會成立140周年，推出兩輪7,000萬元六合彩金多寶攪珠，第一輪將於今晚（22日）9時30分舉行。（盧翊銘攝）

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今晚攪出號碼為：13、21、28、30、41、49；特別號碼為：3。

10月22日六合彩馬會140周年金多寶首輪頭獎7000萬攪珠結果。(馬會直播截圖）

頭獎無注中

馬會公布，今晚頭獎無注中，二獎有3.5注中，每10元一注派彩1,525,990元，三獎有196.5注中，每10元一注派彩72,480元。

下周一頭獎料可得1億

由於今期頭獎落空，66,022,923元金多寶轉落下周一攪珠，累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元。預計頭獎10元一注獨中，可得1億元。

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根據攪珠結果，攪出次數最多為30號，2002年7月至今共488次，比排次位的49號多出4次；24號以476次排第三位；其後依次為10號（469次）、22號（468次）、13號（464次）、7號（462次），12號及35號均有460次。

2002年7月起攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

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