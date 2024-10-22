1億六合彩頭獎下周一攪珠 馬會140周年次輪金多寶 即睇最旺號碼
撰文：江麗盈
出版：更新：
馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元六合彩金多寶攪珠，即合供1.4億元。第一輪攪珠已於今晚（22日）攪珠，頭獎無人中；累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，均會撥入下周一（28日）晚的第二輪攪珠，頭獎10元一注獨中，幸運兒料可獲巨獎1億元。
截至今晚攪珠，六個最旺號碼依次為：30、49、24、10、22及13號，當中三個今晚攪出，為30、49及13號。
▼10月2日 第一輪六合彩國慶金多寶▼
+3
馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元六合彩金多寶攪珠，即合供1.4億元。第一輪攪珠已於今晚（10月2日）攪珠，頭獎無人中。
由於第一輪金多寶頭獎無人中，因此累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，將撥入10月28日晚的第二輪金多寶攪珠，頭獎彩金增至1億元。
第二輪140周年金多寶獎券已在所有投注渠道發售，並於攪珠日（10月28日）晚上9時15分截止售票。
截至今晚攪珠結果，攪出次數最多為30號，2002年7月至今共489次，比排次位的49號多出4次，後者累計485次；24號以476次排第三位,，維持不變；其後依次為10號（469次）、22號（468次）、13號（465次）、7號（462次），12號及35號均有460次。
首六個最旺號碼中，30、49及13號今晚均有攪出。
+1
六合彩結果｜馬會140周年金多寶首輪頭獎7000萬 攪珠結果有得對1.4億六合彩｜10.22及28設金多寶 頭獎各7000萬 馬會慶140周年六合彩結果｜次輪國慶金多寶頭獎1億 3.5注中 即對7個攪出號碼1億國慶金多寶六合彩｜幸運投注站排長龍 中環人：中頭獎即裸辭六合彩國慶金多寶1億頭獎今攪珠 一冧巴盲門20期 即睇冷熱號碼