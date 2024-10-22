1億六合彩頭獎下周一攪珠　馬會140周年次輪金多寶　即睇最旺號碼

馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元六合彩金多寶攪珠，即合供1.4億元。第一輪攪珠已於今晚（22日）攪珠，頭獎無人中；累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，均會撥入下周一（28日）晚的第二輪攪珠，頭獎10元一注獨中，幸運兒料可獲巨獎1億元。



截至今晚攪珠，六個最旺號碼依次為：30、49、24、10、22及13號，當中三個今晚攪出，為30、49及13號。



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馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元六合彩金多寶攪珠，即合供1.4億元。第一輪攪珠已於今晚（10月2日）攪珠，頭獎無人中。

10月22日六合彩馬會140周年金多寶首輪頭獎7000萬攪珠結果。(馬會直播截圖）

馬會成立140周年，推出兩輪7,000萬元六合彩金多寶攪珠，第一輪將於今晚（22日）9時30分舉行。

由於第一輪金多寶頭獎無人中，因此累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，將撥入10月28日晚的第二輪金多寶攪珠，頭獎彩金增至1億元。

第二輪140周年金多寶獎券已在所有投注渠道發售，並於攪珠日（10月28日）晚上9時15分截止售票。

2002年7月起攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

截至今晚攪珠結果，攪出次數最多為30號，2002年7月至今共489次，比排次位的49號多出4次，後者累計485次；24號以476次排第三位,，維持不變；其後依次為10號（469次）、22號（468次）、13號（465次）、7號（462次），12號及35號均有460次。

首六個最旺號碼中，30、49及13號今晚均有攪出。