旅議會同業界推14條旅遊路線吸內地客　遊高街鬼屋、華富邨探UFO

旅遊業議會聯同酒店及零售業界與中國移動合作，在其內地版APP推出「香港盛事旅遊Link滿Fun」專頁，讓用戶以優惠價或扣除積分，報名參加香港盛事或深度遊。目前共提供14條路線，團費介乎300元至3,000元，行程一日至兩日不等，甚至可兩人成團。其中《香港都市傳說》便帶領旅客到華富邨探索UFO之謎，並走遍高街鬼屋及新娘潭，以及體驗打小人等。

至於商場體驗方面，零售管理協會透露將安排專業的接待員迎賓，並向旅客贈送小禮物及提供商戶優惠，但不強制旅客購物。主席謝邱安儀說︰「首先冇人入商場會預有人歡迎你或者接待你，其實呢個係好Professional嘅接待，同埋係一個儀式感，我諗遊客冇諗過咁嘅待遇。」



2024年10月22日，旅遊業、酒店業及零售業等業界代表，出席傳媒茶聚。（歐陽德浩攝）

旅議會聯同零售及酒店業與中移動合作 於內地APP推旅遊專頁

旅議會主席徐王美倫、零售管理協會主席謝邱安儀、香港酒店業主聯會總幹事徐英偉、旅遊業立法會議員姚柏良等業界代表，於今午出席傳媒茶聚，公布與中國移動合作，在內地版APP推出「香港盛事旅遊Link滿Fun」專頁，讓用戶以優惠價或扣除積分，報名參加香港盛事或深度遊。至於香港中國移動用戶則不能受惠。

團費介乎300至3000元 最少兩人成團

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，目前共提供14條旅遊路線，團費介乎300元至3,000元，部份行程為一日至兩日不等，甚至可兩人成團。當中包括《香港電影追蹤打卡旅遊》、《香港都市傳說》及《香港離地之旅》、《酒遍全香港》等，即涵蓋美酒佳餚巡禮等盛事，或九龍城寨公園等知名景點。她透露，未來會繼續增加不同路線。

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五商場參與計劃安排專人迎賓︰遊客冇諗過有咁嘅待遇

謝邱安儀表示，目前已有5間商場參與計劃，包括K11 MUSEA、朗豪坊、The ONE、IFC及黃大仙中心。她透露，當商場提前得悉旅客到訪時，會安排專業的接待員迎賓，並會贈送小禮物及提供商戶優惠。「首先冇人入商場會預有人歡迎你或者接待你，其實呢個係好Professional嘅接待，同埋係一個儀式感，我諗遊客冇諗過有咁嘅待遇。」

業界指升級服務只為幫助香港加分 不強制購物

謝邱安儀又指，接待員亦會帶領旅客了解商場的特色，並強調無壓力及無限制，可自由購物。她解釋，業界明白最重要向旅客提供「升級」體驗，幫助香港旅遊及零售業加分，「唔購物都會變購物」。她又認為計劃不會增加業界的成本，「或者你就算唔購物都唔緊要，真係唔緊要。」

零售管理協會主席謝邱安儀。（歐陽德浩攝）

謝邱安儀歡迎一簽多行及一周一行 料零售業必能得益

《施政報告》建議恢復與深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」至其他城市。謝邱安儀強調，中央政府已放寬內地旅客的免稅額至人民幣1.2萬元，因此若能再放寬內地旅客訪港次數，零售業必定能夠得益。「我成日都講，如果嚟10次香港，我個免稅額一年嚟十次嘅話，咪由萬二變十二萬，咪多過海南（海南離島免稅政策）？」

「香港盛事旅遊Link滿Fun」部份路線介紹︰



《香港都市傳說》︰香港自開埠以來，流傳不少都市傳說，該路線帶領旅客尋幽探秘，行程包括華富邨探索UFO之謎、高街鬼屋、新娘潭及體驗打小人等，萬聖節期間更安排化妝師提供特效化妝，並到蘭桂坊感受節日氣氛。



《香港離地之旅》︰中環作為香港的金融中心，著名建築屹立維港兩岸，並建有完整的天橋網絡及自動電梯系統。行程將穿梭中環各行人天橋、到訪中銀大廈，並前往西九M+博物館參觀「貝聿銘︰人生如建築」展覽，晚上到美荷樓下榻。



五間商場優惠介紹︰



K11 MUSEA︰繆斯導賞團、賞超過2,800元購物禮遇；

黃大仙中心︰證明旅客身份可換領精選禮物；

IFC︰攜旅遊證件可換《旅客迎新禮遇》一份；

The ONE︰每名旅客最多獲贈50元現金券；

朗豪坊︰免費參加旅客大抽獎、送旅客優惠卡、額外賺取4,000會員積分。

