類鼻疽殺猴｜再有白臀長尾猴死亡 累計12死 漁護署進行解剖化驗
撰文：江麗盈
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動植物公園猴子染病，再添一死，由10月13日至今累計12隻猴子死亡。康文署今晚（22日）表示，香港動植物公園一隻自10月13日起接受隔離治療的白臀長尾猴今日死亡，漁農自然護理署已進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因。
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康文署今晚（22日）表示，香港動植物公園一隻自10月13日起接受隔離治療的白臀長尾猴今日死亡，漁農自然護理署已進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因。
香港動植物公園由10月13日至今共12隻猴子死亡。經各相關部門的解剖、病理學診斷及化驗，並排除其他致病原因後，已確認於較早前死亡的11隻猴子感染了類鼻疽伯克氏菌並死於由類鼻疽伯克氏菌所引致的敗血病。
康文署指，今日死亡的第12隻猴子的相關器官組織亦有發現類似病變，而病理學診斷及化驗正進行中。
署方稱，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況，又稱現時園內78隻哺乳類動物的健康正常。
署方亦繼續為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意自身的身體狀況，而相關工作人員的健康正常。
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