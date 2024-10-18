類鼻疽殺猴︱動植物公園已消毒　翻土已覆蓋　衞生署指不會猴傳人

香港動植物公園早前有９隻猴子死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）指經檢驗後，確認牠們的死因是由類鼻疽伯克氏菌導致的敗血病，為猴子的死亡感到難過。他又指感染類鼻疽的途徑是接觸過受污染的土壤或水源，但不會人傳人。楊潤雄多次強調，動植物公園有關農舍已在發現有猴子死亡後暫停開放，其後已進行全面消毒及徹底清潔，目前是安全環境；亦相信以上措施已足夠對市民及園內動物起保護作用。



香港動植物公園多隻猴子死亡，哺乳類動物區隨即關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

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楊潤雄指，公園在十月初時因應維修籠舍附近花床底的灌溉喉管，曾進行過翻土工程，在猴子死亡後，已即時全面清洗及徹底消毒園區，亦密切留意相關員工的身體狀況。而且，有關部門已取走25個園區附近土壤的樣本化驗，有關樣本均呈陰性；已將翻土工程範圍重新覆蓋，不會有機會接觸到深層泥土。相信現時籠舍環境安全。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，動植物公園死亡猴子的組織經化驗，發現有類鼻疽伯克氏菌，相信猴子死於大量類鼻疽伯克氏菌所引起的敗血病。（梁鵬威攝）

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅就表示，公共衛生化驗處早前已接收了漁護處提供的17個猴子生物樣本，作類鼻疽病菌的PCR測試，全部樣本均為陽性。化驗處亦收到10個猴子的食物樣本及9個水樣本作相關PCR測試，全部樣本呈陰性。同時，他們亦取了25個土壤樣本作測試，發現呈陰性，但會作進一步的細菌培殖測試，結果需數日後才會有。

園區員工目前身體良好 對市民影響低毋須擔心

徐樂堅又指，類鼻疽一般不會人傳人或動物傳人，有關園區的員工目前身體狀況良好。他又表示事件屬單一事件，認為對市民的影響很低，毋須擔心。他又指，在2022年11月起類鼻疽已是法定需要呈報的傳染病，醫生如果遇到懷疑確診個案需要呈報，衞生防護中心亦會掌握其趨勢。

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今年累計19宗類鼻疽人類感染 全與公園園區接觸無關

截至本月16日，本港已有19宗類鼻疽人類感染個案，徐樂堅指這些個案均為比較散發性個案，沒有聚集性，亦沒有上升趨勢。此外，這些個案與公園園區接觸無關。

類鼻疽在本港屬風土病 接觸泥土應戴手套

他又指類鼻疽在本港屬風土病，類鼻疽病菌會在本港泥土存在。如市民有機會接觸到泥土，無可避免有機會感染。而傳染途徑主要是經一些皮膚的接觸，類鼻疽病菌有機會透過皮膚的傷口進入身體。

如果市民進行戶外活動，有機會接觸泥土或污水時，應該準備防水手套，水靴等；如皮膚有傷口，應該即時處理，用防水敷料包覆傷口，並避免進行戶外活動。另外，徐樂堅又指出有機會透過受類鼻疽病菌污染，而又未經煮熟的食物而感染。

徐樂堅提醒市民，類鼻疽可以透過藥物，如抗生素進行治療。如市民懷疑自己受到感染，應立即求醫。而感染的常見病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。市民應減低感染風險，以及盡早求醫。