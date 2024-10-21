類鼻疽殺猴｜楊潤雄指數隻隔離猴子表現異常 正接受醫療程序
撰文：歐陽德浩
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康文署昨日（20日）公布，再多一隻接受隔離觀察的松鼠猴死亡，即由上周日（13日）起，動植物公園共有11隻猴子死亡。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（21日）在港台節目表示，最近兩隻接受隔離的猴子死亡，當局會通過解剖分析死因是否與類鼻疽相關。他又透露，仍有數隻猴子因表現與平時不同，「有時差啲有時好啲」，正接受觀察及醫療程序。
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楊潤雄︰若所有猴子回復正常將重開園區
楊潤雄表示，在上周日（13日）發現8隻猴子死亡時，已立即採取行動觀察猴子，並隔離其中一隻，以及關閉有關園區，同時當局並與有關部門開會，做好保護措施，包括員工的防範等，「始終唔知咩事要小心處理。」
楊潤雄續指，直至上周三（16日），經過相關部門化驗後，再多兩隻猴子需要隔離。其後至近日，再有兩隻接受隔離的猴子死亡，當局會通過解剖分析死因是否與類鼻疽相關。
楊潤雄透露，仍有數隻猴子因表現與平時不同，「有時差啲有時好啲」，正接受觀察及醫療程序。當局會密切觀察情況，若所有猴子的情況回復正常，將重開有關園區。
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