類鼻疽殺猴｜動植物公園正隔離松鼠猴今死亡　死因待解剖　共10死

香港動植物公園早前有9隻猴子突然死亡，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨（18日）稱死亡猴子是死於感染類鼻疽。康樂及文化事務署今晚（19日）表示，香港動植物公園一隻接受隔離觀察的松鼠猴今日死亡，漁農自然護理署會進行動物屍體解剖化驗，以確定其死因是否與早前死亡的其他猴子相同。康文署指，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況。



香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

一隻松鼠猴及一隻白臀長尾猴仍正隔離觀察

康文署表示，該松鼠猴是在10月16日被康文署發現活動反應異常而隔離治療的兩隻猴子之一，現時有餘下的一隻松鼠猴及自10月13日開始隔離的白臀長尾猴，仍然接受隔離觀察和藥物治療。由10月13日至今，公園共10隻猴子死亡。

動植物公園的哺乳類動物區繼續關閉

康文署稱，會繼續關閉香港動植物公園的哺乳類動物區，以密切監察園內動物健康情況，並繼續為照顧動物的員工提供保護裝備和提醒員工留意自身的身體狀況。現時相關工作人員的健康正常。

▼10月18日 楊潤雄等交代動植物公園猴子死因▼



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