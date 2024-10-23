廉署搗資歷造假集團　勞工處宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書

廉政公署早前進行兩個行動拘捕148人涉以虛假文件，獲取勞工處及機電署認可資格，廉署今日（23日）指，有挖泥機操作員涉串謀兩間認可機構不知名職員，協助取得證書。勞工處隨即公布因應廉署行動，宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書，而機電署亦稱得悉案件後隨即循《電力條例》展開調查，發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。



廉政公署10月23日交代大型執法行動 打擊工程人員涉嫌認可資歷做假行為。（廖雁雄攝）

廉署10月初在「火箭炮行動」拘111人，分別91男20女，年齡22至69歲，主腦是挖泥機操作員及助手，五間工程公司東主職員，兩勞工處認可訓練員及100名工人。

廉署指，挖泥機操作員涉串謀兩間認可機構不知名職員，協助取得證書，主腦於深井營運非認可考試場，提供一條龍服務，標榜速成雞精班，收費2.2萬元,，另收取500至1000元偽作虛假操作證明，訛稱有三年工作證明，以走捷徑上勞工處「老手班」考證書，事件中有100工人涉報考時偽作工證明，由上述5公司發出，廉署仍追查其他工人。

廉政公署10月23日交代大型執法行動 打擊工程人員涉嫌認可資歷做假行為。（廖雁雄攝）

現時本港大約有一萬名合資格挖掘機操作員，勞工處發言人回應稱，高度關注有人涉嫌提供及接受利益，協助未合資格的人士報讀資深挖掘機操作員訓練課程。勞工處已展開調查，檢視有關機構及其職員在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件，若發現違規事宜，定必嚴肅處理，而因應廉政公署的行動，本宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書。

勞工處宣布撤銷的100張涉案挖掘機操作員證書編號：

機電署：已取消相關A級電業工程人員的註冊牌照

機電署亦指，就有人涉嫌偽造工作證明文件以申請註冊為A級電業工程人員的案件非常重視，一直全力配合廉政公署調查工作。機電署得悉案件後隨即循《電力條例》展開調查，發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。