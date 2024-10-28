視障生夥老師戰迪士尼10公里跑賽　靠默契與「五感全開」攜手跑

「佢睇唔到遠處嘅佈景，我就會形容俾佢，等佢可以想像到自己跑嘅環境，可以享受到跑步嘅過程。」



領跑員黃栢林，帶著17歲的失明跑手許名揚，在迪士尼大街來回踱步，為數日後於迪士尼舉行的十公里賽事，作環境考察。黃栢林不時在不同地方停駐：「呢個位置，前面有座小山，山隔離有屋，屋附近有幾棵樹⋯⋯」許名揚點頭，看不見腳下的路，他就把黃栢林說的，全部在腦海裡幻想成現實。



黃栢林（黃Sir）和許名揚，兩人既是領跑員和跑手，也是老師與學生。從三年前開始合作，屢次參加比賽，跑過平地，山嶺，今年還跑入迪士尼。兩人越跑越有默契，這次更打算扮演米奇老師和Marvel人物參賽，「Marvel象徵堅毅，米奇老鼠就象徵開朗同活潑。」



黃Sir（右）和名揚（左）於賽前到迪士尼考察環境，黃Sir不時指向不同建築，向名揚口述路況。（周令知攝）

名揚今年中四，就讀心光盲人院暨學校，黃Sir則是該校的生涯規劃老師。兩人一同參加下月舉行的「香港迪士尼樂園10K Weekend」十公里跑步比賽，為了準備賽事，特意提早來到現場考察環境。

訪問當日，黃Sir帶著名揚慢慢走上跑步路線，並輕輕托著他的手肘，示意他向傳媒打招呼。由於看不見，黃Sir不時為他指引方向。

我鍾意跑步，因為喺跑步過程中，我學識要有耐性。 名揚

名揚7歲開始跟隨爸爸跑步，慢慢喜歡上這項運動。（周令知攝）

跑步時要「五感全開」 感受路面變化 用聲音及氣味定位

名揚於幼稚園時已診斷出視力問題，「一開始比較難適應，但隨住生活經驗，同埋有其他人同屋企人嘅幫忙，慢慢開始習慣。」七歲時，爸爸更帶他去跑步，初時名揚還擔心自己喘不上氣，無法跑得太久，但跑著跑著，就慢慢喜歡上這項運動，一跑便是十年。「我鍾意跑步，因為喺跑步過程中，我學識要有耐性。」他說：「跑長跑，最需要專注，要淨係諗住跑步，要等待，要有耐性地跑完一整場賽事。」

對視障人士而言，跑步確實需要專注，有時更需要「五感全開」。名揚說，跑步時會格外留心，感受腳下的路段，是否有斜坡，是否有草地，每跑入新的路段，都需要調整跑法，「要一路跑，一路諗清楚你跑緊咩路」。除了留意地面，有時更需要以聲音及氣味定位。

黃Sir指，迪士尼不同園區有不同音樂，有助視障跑手定位。（資料圖片）

跑步秘訣在於用心跑 「冇心，幾有氣都唔跑落去」

訪問當日，名揚及黃Sir特意走過迪士尼不同路段，聆聽不同地方的聲音，以記下不同定位。黃Sir指，「我需要留意路面情況，例如彎位、斜坡等等。而名揚就可以喺現場聽下音樂，感受下氛圍。視障人士對音樂特別敏感，今次賽事部份路段，有唔同音樂、氣味，都可以幫助名揚定位。」

跑步對名揚已駕輕就熟，被問起初接觸這項運動時，會否擔心跌倒，他挺直腰板，乾脆回答「唔會。」他說，「唯一擔心嘅，可能以前會唔夠氣，但之後我覺得都唔係最重要，最重要都係要有心；冇心嘅話，你幾有氣都唔想跑落去。」

他續說，在跑步中學會堅毅，「以前我對好多事都好快放棄，跑步後我學會堅持」，即使現時視力衰弱，只能看見光影，他仍未放棄這項運動。

升到中學，名揚認識了他的生涯規劃老師，也是他現在的領跑員——黃Sir。

黃Sir和名揚三年前開始合作，參加過不同比賽，默契漸增。（周令知攝）

落山跑考驗二人默契 疲憊洩氣時互相激勵

黃Sir所在的生涯規劃組，和體育組合辦「跑出個未來」計劃，旨在用跑步培養學生的自信和堅毅。兩人便開始合作，一起練跑，更參加不同跑步賽事，默契日益增加。

為了準備今次賽事，兩人每星期都會練習至少三四日，跑上幾公里。「跑10K，話長唔長話短唔短，中間大家攰唔攰，有幾多氣，都會有很多討論同磨合。」跑步時，名揚無法看見路況，黃Sir則會口述給他：哪裏有山，哪裏有屋，哪裏有樹⋯⋯「佢睇唔到遠處嘅佈景，我就會形容俾佢，等佢可以想像到自己跑嘅環境，可以享受到跑步嘅過程。」

黃Sir說，有時參加越野賽，遇上斜坡或樓梯路段，則更需要彼此合作，「對視障人士嚟講，落山其實好困難，佢要搭住我膊頭，我哋就會講『向一點、十二點方向行，落右腳先，逐步逐步落⋯⋯』，過程好講求合作。」

最重要都係要有心；冇心嘅話，你幾有氣都唔想跑落去。 名揚

黃Sir表示，一起跑步多年，名揚有所成長，性格越來越自信開朗。（周令知攝）

問到中間有否發生過摩擦，兩人同時發笑。名揚說「一定會有。有時我覺得好攰，想停，但阿Sir會叫我唔好停繼續跑。不過我之後諗返都覺得佢講得啱，與其延長個時間，不如快啲跑埋佢算。」

黃Sir則憶述，有次參加越野賽，自己已跑到疲憊不堪，正想停下時，反而是名揚鼓勵他：「佢話『阿Sir，不如我哋繼續跑埋佢先啦，如果唔係攞唔到個名次』，見到佢咁堅持，其實都令我覺得好鼓舞。」

老師見證學生由內斂變自信 「好肯定講長處係跑步」

一齊跑步三年，兩人互相鼓舞。黃Sir也發現，名揚越來越自信開朗。「啱啱認識名揚時，我覺得佢比較內斂，叫佢自我介紹，可能真係講完個名同興趣就算。」黃Sir望了望旁邊的名揚，笑說：「但依家我覺得佢自信咗好多，再叫佢介紹自己，佢會好肯定咁講得出自己嘅長處係跑步，自己係一個堅持嘅人。」

這一次參加「迪士尼樂園 10K Weekend」，比賽讓參加者可以打扮成卡通人物，名揚打算和黃Sir以米奇老鼠和Marvel為主題打扮。他微笑說「Marvel象徵堅毅，米奇老鼠就象徵開朗同活潑。」

他希望，今次能以70分鐘完成十公里賽事，未來亦想愈跑愈快，爭取能於一小時內跑完十公里。談起未來，名揚靦腆微笑：「首先希望將來可以揾到一份工，養活自己⋯⋯但都希望可以繼續跑步，有機會參加到殘疾人士錦標賽。」

今年「香港迪士尼樂園10K Weekend」將有約80名殘障人士參加比賽。（迪士尼樂園提供）

今年「香港迪士尼樂園10K Weekend」，分別設「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5公里跑」、「魔雪奇緣探索家3公里跑」、「Duffy與好友3公里跑』及「米奇與好友兒童跑」，將於下月2日至3日舉行，共有約80名殘障人士參加比賽。