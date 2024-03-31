扶輪超馬｜視障跑手周永祥：我曾是停駛的老爺車，現在想挑戰全馬

「跑4小時，還要在街上不停地跑，最開始覺得是一件不可能的事。」

10歲時因一次意外而失去雙眼視力，今年57歲的周永祥，笑稱自己數年前剛開始跑步時，是一輛逾40年沒開過的「老爺車」，沿運動場跑幾圈，都要痛好幾天。

現在跑步已成為周永祥生活一部分，然而這項運動對他的意義，不僅是「出身汗」那麼簡單，還是他與社會之間的盲人杖。

周永祥即將參加「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）的50公里隊制接力賽，他期望能令更多人留意到失明群體，了解他們被忽視的一面。



一次氫氣球爆炸意外，讓周永祥自10歲起失去光明。他曾抱希望等待，但經過數次手術後仍無法醫治，「那時候我住在石梨貝的公屋，本來有很多一起玩的朋友，一起跳大繩、玩紙飛機，但之後就沒辦法了」。數年後，他入讀失明人士學校，走上不一樣的人生路途。

現在跑步已成為周永祥（左）生活中不可或缺的一部分。（受訪者提供）

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由於感覺身體逐漸變差，周永祥四年前在朋友勸說下，嘗試跑步。他說，其實每年都有朋友叫他一起跑，但他一直覺得自己行動不便，拿着盲人杖走路，走一個小時已覺累，遑論在街上跑幾小時，他壓根兒覺得，這是不可能的事。

但當第一次在領跑員帶領下，真的跑起來後，原來是一種難以言喻的快樂：「平常拿『士的』只可以一步一步走，但跑步速度快很多，不只是快一倍、兩倍那麼簡單，能感受到風迎面而來。」周永祥笑言，無法想像自己能用這個速度跑步，並一直保持跑步習慣至今。

「現在每個星期都會跑兩至三次。普通人在家一想跑，只要換套衣服，一上街就可以跑，但我們沒有這個靈活性，只能集中時間，等領跑員有空才能帶我們去跑。」在跑步中感受到自由之餘，周永祥更能因此接觸不同的領跑員，與他們成為朋友。

他說，有位叫賢哥的熱心領跑員，周末還帶他們行山遠足，更會介紹朋友加入。不知不覺間，跑步成為周永祥與社會連繫的橋樑，好比他手上用以感受外界的盲人杖。

周永祥每周會在領跑員帶領下，跑步2至3次。（受訪者提供）

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最初練跑，周永祥因為太長時間沒有運動，跑完連汗都出不了。他憶述小時候視力仍正常時，參加校運會也只是坐在觀眾席，估不到到了50多歲，竟然第一次到跑道上跑步。

「開始跑步時，大家說的字眼我完全不懂，像是Pacing、提腿跨步、前傾等，我完全沒有概念。」雖為跑步初哥，一開始還要花時間慢慢適應疲累與疼痛，但他十分享受，並在領跑員鼓勵下，練習一年便參加10公里比賽。

那是周永祥關於跑步最難忘的經歷：「跑之前很緊張，不斷說想飲水及想去廁所。領跑員不停安慰我，說像平時訓練一樣就可以。他帶着我跑過西隧，跑入維園，帶着我左穿右插。西隧因為有上落坡，對新人來說很辛苦，但跑的過程我也很開心。」

他回憶跑到維多利亞公園時，領跑員跟他說快衝線了，然後耳邊傳來啦啦隊熱烈的打氣聲，「氣氛好好，那刻我便知道快跑完了」。

那次比賽，周永祥以約54分鐘完成10公里，令他喜出望外：「一般來說，失明人士都會跑超過1小時，其他人也告訴我，『第一次跑，預計1.5小時吧，明年再快一點』。我之前訓練中個人最佳成績也是1個小時左右，因此沒想過能跑進1小時內。」

首次參加比賽的種種經歷，讓周永祥倍感難忘。（受訪者提供）

跑到好成績，周永祥歸功於領跑員帶得好，他亦因此深受鼓勵，翌年更報名挑戰半馬。「慢慢地，以前的領跑員已經帶不了我，因此會有進步的感覺。」2022的半馬比賽，他與領跑員在人群中起跑，有兩名男士留意到他的情況，遂在左右護送他為其開路，但再過200米後，周永祥得知原來已將兩人「放甩」。

憶述這件事時，他笑得很開心，形容是比賽中遇過最有趣的經歷，除是感受到自己的進步外，相信也是感受到他人好意。「比賽或平常訓練時，經常會聽到旁邊有人打氣及鼓勵我們，也聽過其他跑手驚嘆：『嘩他們這麼快！』」

周永祥說，兩位領跑員是這幾年幫他最多的人：「賢哥除平時帶我們去跑運動場及跑街外，他知道我四頭肌力量不足，還安排我跑斜路來訓練肌力；還有一位叫Bowie的領跑員，他會分享很多經驗及訓練方式給我。」

除跑步外，周永祥亦會在周末行山。（受訪者提供）

現在周永祥已跑了1次10公里、跑過2次半馬，雖然身邊的人都跟他說，全馬不是兩個半馬加起來這麼簡單，不過他仍有意接下來嘗試挑戰全馬，「我曾跑過港珠澳大橋，去過台灣跑街馬，如果可以的話，當然也想去海外跑馬拉松」。說到這裏，他笑言首先要看有沒有人帶他。

周永祥表示對幫助過自己的領跑員十分感激。（受訪者提供）

在黑暗而漫長的隧道中，跑步就像一道遲來的光芒，讓周永祥能夠再次與世界連繫。現在每逢周末，周永祥都會參加長跑課程，或是在其他人帶領下行山，他行過麥理浩徑、行過畢架山，「一種是呼吸新鮮空氣，一種是挑戰自己」。

然而很多同路人沒那麼幸運，周永祥感嘆現時有九成失明人士都是無業，「普通人可以通過工作認識不同的人，但盲人大多都賦閒在家，參加最多的是失明人士協會活動，鮮有機會能接觸外面的人」。他期望更多跑手加入成為領跑員，「他們是義工，卻為我們付出他們的時間與經驗」，領跑員就是他們心中的美麗光芒。

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