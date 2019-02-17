【視障跑手的眼晴】陪跑逾千公里 領跑員：成就他人更好玩

「我們健全人士可以做到的運動，其實他們也可以，只需要給予少少幫助。」 阿楊是跑步教練，亦是視障跑手Gary的常用領跑員。他們自2012年結緣，一起跑過世界各地不同大大小小的賽事，Gary亦漸漸成為獲獎無數的長跑好手。

跑步是個人運動，熱愛跑步的阿楊要成為「陪跑專員」就要甘於做工具，全心全意作視障運動員的眼晴。見証Gary 一次又一次踏上頒獎台，阿楊認為將跑步的能力去幫助別人，成就視障運動員，相比起自己麻木地追成績其實更好玩。

Gary 認為香港領跑員不多，視障人士因而少了跑步機會，他們希望可以呼籲更多有心人帶領視障人士一起跑步或做其他運動，讓他們保持身體健康。

「香港盲人體育總會」逢星期二、四晚上7時至9時30分於深水埗運動場會有視障馬拉松訓練班，需要領跑義工帶同視障運動員練跑。

領跑員主要工作：

1. 負責帶領有需要之視障運動員來回港鐵站與訓練場地；

2. 聽從教練的指示，協助及引領視障運動員練習；

3. 與視障運動員共同訓練或及參加本地或國內外的長跑比賽；

4. 處理由香港盲人體育總會安排之義務工作。

如對上述活動有興趣，可致電 2789 3383 與盲體會聯絡。

此外，Gary 將會透過跑步於本年三至四月協助「母親的抉擇」籌募經費，他預計會用35天由北京跑回香港，現正招募更多喜歡跑步的有心人當他的領跑員，詳情如下：

參加者需要熱愛跑步，亦能連續五天、每天跑15至20公里，每位領跑員需支付$2000的活動經費。 有興趣參與活動或想了解更多可：



1. 於「Gary Leung 梁小偉- 視障跑手」的社交網站或手機 WhatsApp 錄音留言: 5316 7775 聯絡梁小偉。

2. 可電郵聯絡「母親的抉擇」：info@motherschoice.org