MIRROR演唱會墜屏幕案　供應商指懸吊系統由內地公司供應

MIRROR演唱會前年發生墜屏意外，造成2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸掛設備重量被控欺詐案續審。供應LED屏幕的公司總裁今（23日）供稱，懸吊屏幕的系統由內地公司「銚龍」供應。女舞台工程師則稱，屏幕的旋轉升降鐵陣架、升降鋼索機等器材等，均由內地公司「銚龍」設計，該公司並負責計算安全數據。



3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

舞設計師周淑貞稱銚龍會提供組裝說明及安全數據。(陳曉欣攝)

銚龍負責設計屏幕的鐵架及鋼索機等

演唱會舞台工程師周淑貞今接受盤問，辯方引述周的會面紀錄，周確認協興隆一直有與內地公司「銚龍」合作，「銚龍」在本案演唱會負責設計LED屏幕的旋轉升降鐵陣架、吊天升降鋼索機等，並提供組裝說明和計算安全數據。協興隆負責檢查組件，如有損壞須維修。

器材安裝公司與藝能合作15年

控方續傳召In Technical Production Limited（ITP）的行政總裁楊浩廷作供，楊稱ITP在2009年創立，業務包括提供大型影像器材及安排人手安裝，至今已與合作藝能15年。ITP應吳凱瑩邀請合作，為涉案演唱會提供LED屏幕和負責安裝。

ITP行政總裁楊浩廷稱，演唱會懸吊屏幕的系統由內地公司「銚龍」供應。(陳曉欣攝)

曾向吳發資料指屏幕剩重435.2公斤

就著3名被告在演唱會的角色，楊稱吳負責分配事宜，例如就器材要求提供圖紙。林較資深，指林：「overall睇晒成個工程嘅嘢。」梁則來自廣域策劃有限公司，負責燈光工作及繪畫索具裝配圖（Rigging plan）並分發圖則予各工程公司。

楊確認，他與吳曾多次電郵往來，以接收相關資料並報價。根據電郵紀錄，楊在5月將更新的圖表傳予3名被告，顯示雙面LED屏幕不連鐵框的重量為435.2公斤。

有在會議即時計算屏幕重量

就著大國文化與藝能等公司的技術會議，楊稱他約4月出席過一次。會上有人問及LED屏幕重量，楊即時計算並匯報，惟他稱現已忘了當時匯報的重量。控方問會上有否討論舞台設備，楊稱沒留意其範疇以外的事。

懸吊屏幕機械組件由銚龍設計

辯方提到，懸吊LED屏幕的系統由協興隆供應，協興隆再外判予東莞巿銚龍舞台製作有限公司負責。楊稱他不清楚協興隆與「銚龍」的關係，但知道懸吊LED屏幕的機械組件由「銚龍」提供，包括鋼索及鐵框，ITP則鑲嵌LED屏幕。辯方指，懸吊系統由「銚龍」設計，「銚龍」與ITP有否就LED屏幕重量溝通，以決定框架尺寸。楊稱他本人沒有。

辯方另指，吳凱瑩在2022年5月曾傳送電郵予ITP，並抄送予：「趙釘銚龍機械神」，電郵附件為舞台設計圖。楊稱，趙在「銚龍」任職。

案件編號：DCCC 291/2023