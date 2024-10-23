電話卡實名制｜政府擬明年提交修例建議　禁轉售已實名登記電話卡

電話卡實名登記制已於2023年全面實施，規定所有在本地發出及使用的電話智能卡均須於啓動服務前完成實名登記。



政府表示，通訊辦一直與警方緊密合作，並持續從電訊服務角度與電訊業界研究及推出不同措施，為進一步完善實名登記制，政府會在2025年向立法會提交禁止轉售已實名登記的電話智能卡法例修訂建議。



商務及經濟發展局向立法會提交的文件指出，電話卡實名登記制已於2023年2月24日全面實施，規定所有在本地發出及使用的電話智能卡，包括上台月費服務和電話儲值卡，均須於啓動服務前完成實名登記。當局指，實名登記制有助堵塞過去以電話儲值卡匿名性質進行不法行為的漏洞，協助執法機關偵查涉及使用這些電話卡的罪案。

以打擊電話及短訊騙案

當局表示，理解公眾十分關注電話及短訊騙案。通訊辦一直與警方緊密合作，並持續從電訊服務角度與電訊業界研究及推出不同措施，打擊此類非法行為。為進一步完善實名登記制，政府會在2025年向立法會提交禁止轉售已實名登記的電話智能卡的法例修訂建議。

電話卡實名登記制已於2023年全面實施。（資料圖片/朱永倫攝）

加強5G網絡容量

商經局續指，將加強大型公眾活動場地的5G網絡容量。在局方提及，目前4家流動網絡商已完成在會展、亞博館及維園附近設置並啟動5G基站，有關場地的5G網絡容量大幅提升。另外，在中環海濱活動空間、紅館及啟德體育園設置5G基站的工程均已陸續展開，並會分階段啟用。

當局亦表示，為進一步提升香港5G網絡傳輸速度，政府下月將分別拍賣850/900兆赫、2.3吉赫及首次推出的6/7吉赫頻帶頻譜，以提供合共510兆赫頻譜作公共流動通訊服務之用。其中，6/7吉赫頻帶內的頻譜可支援6G發展，香港是國際間首批拍賣此頻譜的地區，有助催化市場發展，提前準備6G發展。

電話卡實名登記制實施後 仍有網售已實名登記電話卡

據《香港01》早前報道，電話卡實名制全面實施後，網上平台仍有人聲稱出售已作實名登記的電話卡，每張300元至600元，當中可獲利最少百多元。部分賣家標示「大量供應」、「即買即用」，更有賣家表明不成功不收費，扣除電話卡的面值，估計每張可賺百多元。