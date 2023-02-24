實名登記電話卡｜用戶可按登記提示短訊指示　重啓被停用儲值卡

本月23日為電話卡實名登記限期最終日，凡於2022年3月1日前發售的「太空卡」（舊有電話儲值卡）如在當天內未完成實名登記，會被停用。港府周五（24日）表示，用戶如欲重啓被停用的儲值卡，可於相關的有效期內，按照所屬電訊商於登記限期前以「SIMREG」發出的最後「登記提示短訊」，按超連結的指示利用電子登記平台登記並重啓服務，或到所屬電訊商門市辦理相關手續。



港府又指，視乎補辦登記的數量，電訊商承諾會於短時間內為補辦登記的用戶重啓相關電話儲值卡的服務，用戶或需重新啓動其手機以恢復服務。



政府發言人表示，為協助有需要的用戶，政府設於18間指定郵政局的實名登記服務櫃位將繼續提供支援服務至3月底，費用全免。用戶須攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及手機，並提供香港身份證上的資料補辦登記。

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至於部份用戶或會因應各種優惠或個人需要，例如作備用卡、提供額外數據流量等用途，或訪港人士作短期使用，而不時購買全新的「太空卡」，並在「太空卡」有效期屆滿或預設面額用盡後便不再使用，這些用戶因而未必會選擇登記這些「太空卡」。