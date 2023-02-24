太空卡實名登記限期屆滿　港府收逾1200萬張卡完成登記　符合預期

俗稱「太空卡」的舊有電話儲值卡實名登記的最後限期昨日屆滿，通訊辦通訊事務副總監卓聖德今（24日）表示，現時有約1200萬張卡已完成登記，相信完成統計後數目會超過這數目。他形容，登記過程順利，符合預期。



他又提到，通訊辦有成立專責應變小組，與電訊商商量限期前後的處理工作以及處理突發事件，亦與通訊辦溝通好會預留足夠人手去負責協助市民補交資料登記電話儲值卡。



昨日為電話卡實名登記限期最終日，凡於2022年3月1日前發售的「太空卡」（舊有電話儲值卡）如在當天內未完成實名登記，會被停用。通訊辦通訊事務副總監卓聖德今在電台節目《千禧年代》表示，現時有約1200萬張卡已完成登記，相信完成統計後數目會超過1200萬張。至於有多少卡仍未實名登記，卓聖德指，電訊商仍然處理當中，數字不方便透露，但整體而言，電話卡實名登記過程順利，符合預期。

他提醒，如果有關電話儲值卡未完成登記，今日起會陸續被停用，視乎有關電訊商的營運情況，惟市民如錯過登記日期，亦可以經電訊商發出的最後提示短訊所列明的連結，登記及提供相關資訊。另外，卓聖德表示，雖然港鐵站的電話卡實名登記支援站已停止服務，但市民也可以到包括18間指定郵局補辦登記程序，「但電訊商都可能要時間處理，可能要一兩日先恢復返個服務。」

卓聖德又提到，通訊辦有成立專責應變小組，與電訊商商量限期前後的處理工作以及處理突發事件，亦與通訊辦溝通好會預留足夠人手去負責協助市民補交資料登記電話儲值卡。