狂蜜病︱女子食用友人尼泊爾帶回港蜂蜜後失去知覺　送伊院治理

近日發生多宗進食尼泊爾帶到香港蜂蜜後出現狂蜜病情況，衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，再多一宗個案，涉及35歲女子，進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜後約30分鐘出現頭暈、抽搐及失去知覺等病徵，送院後現時情況穩定。



衛生防護中心正調查一宗狂蜜病中毒個案。（資料圖片）

衞生防護中心：個案可能由梫木毒素引致

衞生防護中心表示，一名35歲女子於昨日（22日）晚上進食蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈、抽搐及失去知覺等病徵。她被送到伊利沙伯醫院急症室，並入院接受治療，病人現時情況穩定。臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。

中心稱，初步調查顯示，病人進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致，中心正繼續調查個案。

防護中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。

相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常，嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜，並棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，更要特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。