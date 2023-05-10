詐騙營｜再多一名港人從緬甸經內地回港　累計22人政府介入後脫險

東南亞騙案猖獗，去年被揭發有多名港人被誘騙「賣豬仔」赴當地被困，相隔5個月後，終於再有新消息。保安局今日（10日）表示，再多一名早前向入境事務處求助的個案，由緬甸經內地今日安全回港，是至今累計有22名求助人在當局介入後逃脫返港。



▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼



保安局表示，在今日安全從緬甸回港的受害人，早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、雲南省相關的公安單位及港澳事務辦公室、保安局專責小組以及特區政府駐粵經濟貿易辦事處的協助下脫險。

當局呼籲懷疑在當地受騙的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

當局續指，市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

▼2022年8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人安全返港▼

