求職者疑遭「賣豬仔」到東南亞案　兩男擬認罪　官關注案情押後訊

2022年有港人疑身陷求職陷阱，遭「賣豬仔」至東南亞，事後多人被捕。其中兩名男子被控欺詐罪，他們原定今（10日）在區域法院答辯。惟法官林偉權對其中一名被告的案情感關注，要求押後處理；而同案另一名被告則在另一宗涉出售遊戲帳目及玩具的案件中，承認洗黑錢逾698萬元，法官把案押後至10月23日再訊，兩名被告須還柙。



兩被告均涉詐騙他人到海外工作

被告馬智豪（30歲，無業），及張敏懷（23歲，學生），同被控一項串謀詐騙罪，指他們於2021年某日至2022年8月某日期間（包括首尾兩日）在香港，串謀其他身份不詳人士，詐騙某些會被誘使前往外地工作的人士，即不誠實地向該等人士虛假地表示，有真正的就業或商業機會，並可產生可觀的經濟報酬，從而誘使該等人士前往其他國家。

被告馬智豪及張敏懷原打算在區域法院認罪，但因法官對案情表示關注，案需要押後答辯。(資料圖片)

兩被告原本打算認罪

兩人原本打算認罪，惟法官對張敏懷的犯罪意圖及其案情內容表示關注，故將案件押後至10月23日再處理，以讓張索取進一步法律意見，及修訂案情。

馬在另案承認洗黑錢近7百萬

被告馬智豪則就另案承認一項洗黑錢罪，指他於2020年11月9日至2021年6月4日期間在香港，知道或有合理理由相信某項財產，即中國銀行（香港）有限公司銀行帳戸的總額港幣6,981,609.3元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

3名事主付款後未收貨品報警

馬承認洗黑錢案的案情指，3名事主先後於2021年1月至2日間，在Facebook購買遊戲帳號、迪士尼角色鎖匙扣和公仔及玩具模型，並以轉數快支付約4000元。惟3人最後都未有取得商品，遂報警處理。

警方發現馬的戶口曾處理698萬

警方調查後發現，接收款項的轉數快連接著馬的中銀戶口。2020年11月至2021年6月間，該中銀口戶口有21,095筆款項，經不同的轉數快存入馬的戶口，涉款約698萬元；另有2343筆提款，涉款698萬。惟馬在該段期間任職技工，月入只有約1萬至2.5萬元。馬其後於2022年6月1日被捕，他警誡下保持緘默。

案件編號：DCCC688/2023、DCCC656/2024