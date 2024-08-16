展覽｜史前動物迷必看！末冰河時期高達3.5米珍稀猛獁象化石抵港

【展覽/考古/冰河時期】相信不少人都曾經對史前動物產生興趣，尤其在動畫片《冰河世紀》播出後，更多人開始留意猛獁象、劍齒虎等冰河時期生物。若是對這些生物感到好奇，那就不能錯過最近於中環展出之超巨型珍罕猛獁象化石標本。



真猛獁象為現代大象的祖先，曾經是行走於西伯利亞冰原的霸主，這次「冰河巨獸：與猛獁象一起踏上史前地球之旅」展出完整晚更新世真猛獁象化石遺骸，骸骨高3.5米，距今已有12,000年歷史，亦是歷來在香港核心地段公開展出最龐大猛獁象化石。



作為「別有天地」展覽系列，蘇富比將由8月15至29日，於置地廣塲中庭公開展出一具罕見完整、來自12,000年前的猛獁象化石（真猛獁，西伯利亞，上更新世）

猛獁象（真猛獁Mammuthus primigenius）曾在末冰河時期，即舊石器時代，一度稱霸地球。曾在第三次冰河時期出現於西伯利亞，與尼安德特人同期存在，舊石器時代晚期亦與早期人類同期，直至公元前12,000年絕跡。猛獁象長有突出的牙齒，以防禦獵人及其他掠食者。其長且彎曲的獠牙不僅用於自衛，還作鏟雪之用，掘出被埋藏的食物。這些自然形成的獠牙在猛獁象誕生時便已長出，此後並續以自然曲線生長。不同於博物館常見化石標本由多個骨骼組合而成，此次展出標本整體保存完整良好，十分罕有。

第四紀（260萬年前）西伯利亞真猛獁象頭骨（蘇富比）

「冰河巨獸：與猛獁象一起踏上史前地球之旅」爲蘇富比「別有天地」的主題展覽之一，其鄰近旗艦藝廊同時亦展出了兩件史前時代標本，包括壯觀的第四紀（260萬年前）西伯利亞真猛獁象頭骨，以及白堊紀晚期（1億至6,600萬年前）的幼年鈎鼻龍，極為罕見，乃近年來古生物學中最重要的發現之一。

白堊紀晚期（1億至6,600萬年前）幼年鈎鼻龍（蘇富比）

成年鈎鼻龍平均長約27英尺﹐此幼龍在美國蒙大納州朱迪斯河地層發現，身長不到9英尺，估計因洪水淹薨。恐龍及其他史前化石，世代以來讓人歎為觀止，近年在收藏界更是炙手可熱，其中霸王龍頭骨「蘇」（Sue）曾以830萬美元成交，而劍龍化石Apex更創下化石拍賣紀錄，以4,460萬美元的高價成交。

展覽名稱：冰河巨獸：與猛獁象一起探索史前地球

地點：置地廣塲中庭展覽

日期：8月15日至8月29日

