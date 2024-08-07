蚩尤坐騎被挖出？陝西發現20萬年前大熊貓化石　骨骼完整國內罕見

綜合內媒報道，近日陝西省漢中市城固縣一石灰巖溶洞內發現成年大熊貓化石。專家初步判斷，化石的時代為第四紀中更新世晚期至晚更新世，距今20萬年至距今1萬年。這也是陜西省，乃至全國首次發現保存完整程度較高的大熊貓化石。



大熊貓化石在溶洞深處一個石灰巖平台上，距洞口約180米，周邊環境陰暗潮濕，化石保存位置上部洞頂不斷有水滴落，下部還有一條暗河。

大熊貓化石骨架膠結在灰巖平台，露出巖石表面，化石表面有次生碳酸鈣沈積，面積約有1平方米。肱骨、股骨、脊椎、肋骨等大熊貓頭後骨骼清晰可見，長度3至20厘米不等。頭骨化石完整度90%以上，其他骨骼化石完整度達70%。

之所以出現在如此深的溶洞，專家根據現場考察情況，初步有了推測。陜西省古生物化石保護研究中心副主任曾忠誠說：「專家組前期討論這塊有兩種可能性，大熊貓當時迷路了，然後進入這個洞穴，最後在這里面保留了化石。還有一種可能，因為在前面我們發現有一個小型的瀑布，可能大熊貓從瀑布摔下來之後，順著地下暗河流到這個地方。」

綜合化石頭骨形態、牙齒結構特征及矢狀脊發育程度等因素，專家初步判斷該大熊貓化石屬於成年大熊貓，可能為雌性個體，長30.2厘米、寬17.3厘米、高21.2厘米，保存的完整程度在國內較為罕見。

大熊貓頭骨化石。（杭州日報）

陜西省古生物化石專家委員會委員研究員胡松梅說：「以前發現的都是零星的，如單個牙齒或者單個骨骼。這次大熊貓化石很完整，頭骨基本完整，還有蹠骨、脊椎骨等，我們爭取回去能拼一個很完整的化石骨架。」

據介紹，大熊貓骨骼化石標本採集完成後，陜西省自然資源廳將組織專家通過測年、測DNA等多樣方式對該化石進一步保護研究。

作為在地球上生存了上千萬年的「活化石」，大熊貓中國先秦時期又被稱為貔、貘、白羆、貔貅、食鐵獸等。還有民間傳說中稱，上古蚩尤在涿鹿之戰中的坐騎就是大熊貓。本次發現20萬年前的大熊貓化石，有網民稱，「蚩尤的坐騎被挖出來了」「發現活化石的化石」。