八大合併、取消教資會可行？蔡若蓮稱如軍艦級大學　削辦學多元性

早前有大學高層提出合併八間資助大學成「港聯大」，取消教資會。教育局局長蔡若蓮接受電台訪問時（24日）表示，多元化及靈活的辦學模式是香港的優勢，不同院校有各自的定位，猶如合併成「軍艦級」大學，會減少大學多元性。



教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

蔡若蓮表示，本港應用科學大學起步較遲，但今年已批出首間應科大，另有其他申請者的審批已近尾聲。她相信自資院校成為應科大，在開辦新課程上更靈活，能更快回應社會需求。被問到大學應培訓通才、職業教育訓練會否太側重個別技能，她表示不擔心，指近年職專院校訓練學生「有精專，但各方面發展都不錯」，舉例早前舉行的世界技能大賽，香港取得優異成績。

蔡若蓮：多元化及靈活辦學模式是香港優勢

另外，浸會大學前協理副校長楊志剛曾撰文提出，合併香港八大資助大學，取消教資會，聯手解決研究發展難關，共同推動產研結合。蔡若蓮認為，多元化及靈活的辦學模式是香港的優勢，不同院校有各自的強項及發展定位，如合併成「軍艦級」大學，會減少大學多元性。

今年《施政報告》提及打造香港為「留學品牌」、推出先導計劃協助宿位供應，蔡若蓮表示，已為大學預留103億宿舍發展基金，預計到2027年1.3萬個宿位會落成，能滿足基本要求。她稱單靠政府建宿舍較需時，鼓勵透過政策「拆牆鬆綁」，引入商業夥伴，在短時間內提供更多宿位。她指目前已有院校與商廈合作改建單位、租用酒店，相信未來有更多類似項目。

文憑試生2030年降至3萬多人 蔡若蓮：對調整師生比有保留

小學體育科26/27學年起將納入呈分試，她表示希望學生有全人發展，但不希望家長因而特別操練學生，最重要有足夠休息。她亦提到，學齡人口出現結構性下降，預計文憑試考生人數會由現時的5萬多人，到2030年下降到3萬多人，當局會留意有關變化，但對進一步調整師生比例有保留，重申要集中資源照顧有需要學生。