聖方濟各大學申請成應科大進入最後階段　沙田校舍最快2027年啟用

聖方濟各大學（下稱方大）於今年初成為大學，其後於3月向教育局提出申請成為應用科學大學（下稱應科大）。方大署理校長盧鐵榮接受訪問時透露，現階段可以用「非常鼓舞」形容學校的應科大申請，估計最快於本月底有正式結果，又指教育局及學術及資歷評審局於整個審批過程都有很有效率。



近年本港出生率下跌，學界面對收生壓力，不過盧鐵榮表示，方大沒有收生壓力，更計劃於沙田設立新校舍。新校舍最多可容納5,000名學生，預計最快2027年啟用第一期，並於2030年啟用第二期。



聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授接受訪問時表示，現時學校申請成為應科大已經進入「非常鼓舞」的階段。（盧勁揚攝）

連結中學與大學 移除職專教育負面標籤

如果方大申請獲批，將成為本港第二間應科大。盧鐵榮表示，如果方大成為應科大，特色之一是可以連結中學與大學，為弱勢學生設立升學階梯，同時亦希望政府可增撥資源。

他指學校開設「實用資訊及通訊科技文憑課程」已經有兩年時間，參加課程的中學生原本修讀DSE資訊及通訊科技科，只需要花少許額外時間修讀該課程，畢業時即可獲得等同資歷架構第三級別的證書，即使文憑試失手亦可升讀方大的副學位或以上課程，為學生提供另類升學途徑。

他又提到，職專教育一向是明愛的專長，惟過去社會不重視職專教育，而應科大的出現有助移除標籤，「讀呢啲（職專課程）都係大學生」。他強調，學校要成為應科大「要做多好多嘢」，例如每年都要提交報名，但認為只要對年青人有幫助就值得做。

新學年辦新課程與犯罪及安保相關 現有課程加入應用元素

現時方大尚未正式成為應科大，但該校已籌辦下學年新課程，包括設有學士及高級文憑程度的「犯罪及安保科學」課程。盧鐵榮強調，新課程比香港其他院校提供的犯罪學課程有明顯分別，多達七成內容與資訊科技相關，例如以人工智能及大數據調查案件及加強安保措施等。

另一方面，方大過去一直以職專教育為發展方向，現時已有七成課程屬職專課程，未來會檢視旗下課程，增加與行業相關的學習內容，目標是有約四分一的內容為在職學習或以工作為本的學習，以轉型成為應用課程。

沙田校舍分兩期啟用 循序漸進提升內地生比例

方大本學年收生比上學年增加逾7%，升幅來自SSSDP以外的課程。盧鐵榮稱，學生持續增加，調景嶺校舍容量接近飽和，因此計劃於沙田建新校舍，配合學校長遠發展。

他表示，新校舍位於沙田文化博物館附近，前身是一間已停辦的明愛中學，計劃已獲教育局原則上批准，正進行環境評估。新校舍第一期會沿用現址其中一棟建築物，預料最快可於2027年啟用；第二期則會將另一棟建築物拆卸重建，預料最快可以於2030年啟用，由於新校舍計劃仍處於起步階層，未有具體規劃如何運用新校舍。

另外，現時方大的學士課程沒有錄取非本地生，只有高級文憑課程有少量非本地生。盧鐵榮指，只要獲得內地當局批准之後，學校將會循序漸進錄取非本地生。