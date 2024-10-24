郵輪旅客訪港到美酒佳餚巡禮「掃街」　有澳洲常來累計來港50次

國際郵輪公司銀海郵輪旗下的豪華郵輪「銀海新星號Silver Nova」今日（24日）上午首次訪港停泊，郵輪公司安排旅客在「香港美酒佳餚巡禮」（Wine and Dine）場內參與特色餐飲活動，有旅客指香港是他其中一個最喜歡的地方。



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今明兩日將有合共3艘國際郵輪訪港，包括公主郵輪的「珊瑚公主號Coral Princess」、歌詩達郵輪的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」以及銀海新星號，將共為香港帶來約8,000名來自超過30個國家及地區的旅客。

Michelle和John來自美國加州。Michelle 37年前第一次來港旅遊，今次是她第三次訪港。她指香港和以往一樣好，「37年前好好，而我覺得現在一樣好。是有些不同，但都好好。人、食物、景色同氣氛都非常好。」而John雖然是首次來港，但已很喜歡這裏，「很漂亮、好夢幻，尤其是建築和海旁，人亦都很友善。」他們明天會繼續到處覓食，亦會到半島酒店。

Michelle和John來自美國加州。John雖然是首次來港，但已很喜歡這裏。（梁鵬威攝）

來自澳洲的George和Lorraine是銀海新星號常客，已來港超過50次，今次的航線是從東京出發，經過香港到新加坡。有豐富在外國參加活動經驗的他們對美酒佳餚巡禮讚不絕口，對其食物和酒均有相當高的評價。

來自澳洲的George和Lorraine是銀海新星號常客，已來港超過50次。（梁鵬威攝）

西班牙駐港副總領事Javier Serra指，美酒佳餚巡禮是一個很好的機會，讓西班牙商人和本地商業夥伴可以接觸到大眾，將西班牙文化推廣給他們。而巡禮內的西班牙店都是售賣紅酒，所以沒有被烈酒稅影響。但在香港亦有一些如氈酒般的西班牙高端酒，這些酒品就會被烈酒稅影響。