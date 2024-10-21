美酒佳餚巡禮｜周三晚開鑼　$400飲盡紅白酒威士忌　附酒評人攻略

旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮，將於本周三至下周日（23日至27日），在中環海濱活動空間舉行，規模達超過300個攤位。旅發局邀請兩名酒評人推介多款美酒，酒評人協會主席劉偉民便介紹英國氣泡及中國寧夏的白葡萄酒，而酒評人黃詩詩則支持香港製造的酒品。她建議說︰「大家記得先喝葡萄酒，後才喝烈酒類，由低酒精度喝起，以免影響你的味覺。」

下文將列出二人所推介的美酒名單，合共有13款不同類型的酒品。市民或旅客只要網上預購400元的品味通行證，便可品嚐名單內每款美酒。



▼2023年10月28日 美酒佳餚巡禮周六晚愈夜愈多人▼



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今屆香港美酒佳餚巡禮規模擴大至超過300個攤位，提供35個國家及地區的佳釀。市民及旅客只要在網上預購一套400元的品味通行證，便包括14張品味券、紀念酒杯及一張入場券

酒評人協會推薦新興氣泡酒及中國白葡萄酒

香港酒評人協會主席劉偉民推薦市民嘗試平日較少接觸的酒品，例如新興氣泡酒產區英國的出品，或是中國白葡萄酒等，部份只需一張品味券便可品嚐。他推介市民可順序嘗試以下的7款酒品。

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黃詩詩︰先喝葡萄酒後才喝烈酒類

至於酒評人黃詩詩表示，當然要支持香港製造的酒品，又指今屆參展的酒品不乏性價比高，14張品味券可品嚐到不少好酒。她建議︰「大家記得先喝葡萄酒，後才喝烈酒類，由低酒精度喝起，以免影響你的味覺。」

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成人入場門票為40元一位

今屆香港美酒佳餚巡禮將於本周三至下周日（23至27日）在中環海濱活動空間舉行，每日結束時間為晚上11時正，成人入場門票為40元一位，市民及旅客亦可另外購買200元或400元品味通行證，按品味券的數量換領心儀的佳釀。