美酒佳餚巡禮開鑼　酒商：市道好差　望再減烈酒稅助銷中低價酒

旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮，今日（23日）至周日（27日）在中環海濱活動空間舉行。政府上星期三(16日)宣布調低烈酒稅，有烈酒商認為對中、價的烈酒銷情幫助不大，加上市道淡靜影響生意，希望政府再調低稅率。



香港美酒佳餚巡禮23日至27日舉行。（梁鵬威攝）

施政報告早前宣布，烈酒進口價達200元以上的款項，稅率由百分百調低至一成。有參加巡禮的本地烈酒商，主打氈酒及威士忌。負責人李先生表示大部分產品零售價400至600元，屬中、低價位，烈酒稅調低未能大幅降低價格。他續指，在香港從事製酒業需要繳交昂貴的稅款，「香港個環境對工業、製造業係困難」，減免烈酒稅幫助不大。

英國威士忌品牌的香港總供應商謝小姐第十次參加美酒佳餚巡禮， 形容巡禮是香港人最大的娛樂之一，估計銷售額較去年多3成。她說平日生意「好唔OK，因為依家市道好差…… 對比兩、三年前會有好多公司客係大時大節十箱十箱咁同我訂，但依家已經冇，好難遇到呢種客…… 散客放幾日假去鄰近地方旅行已經可以買到平酒，唔會係香港買」。

謝小姐認為政府寬減烈酒稅的計算方法，進口價達800元的烈酒才會受惠較大，但不少酒商入的貨只是200至300元，所以減稅效果並不理想，提議減稅至整體進口價20%較好。

謝小姐說平日生意未如理想，期望政府能再調低烈酒稅。（梁鵬威攝）

來自陝西省的「華山論劍西鳳酒」連續第二年參加巡禮，負責人鄒先生認為活動非常有助推廣白酒文化。他表示內地超過九成白酒未曾銷售到中國以外，期望香港可作為白酒「集散中心」，將內地白酒推廣向全世界。

鄒先生代理來自陝西省的「華山論劍西鳳酒」，期望香港可作為白酒集散中心。（梁鵬威攝）

「四川郎酒」的香港總代理負責人陳先生，在尖沙咀開設酒吧，以中國白酒作為基調，調製雞尾酒。陳先生表示白酒在內地銷售額龐大，認為在香港亦同樣有市場潛力。他希望藉着政府調低減烈酒稅的契機，把內地白酒引入香港，並向國際遊客推廣，「佢哋少機會去內地飲白酒，我哋可以為佢哋提供機會」。

陳先生又認為在香港銷售的白酒，零售價不夠親民，影響銷情，但內地白酒反而銷量有所增長，估計由於香港近年多了較喜歡飲用白酒「港漂」。

陳先生表示香港近幾年多了「港漂」，有助中國白酒銷情。（梁鵬威攝）

香港美酒佳餚巡禮23至27日舉行。（梁鵬威攝）

活動開放時間 ：

10月23日 (星期三)｜晚上7時30分至11時正

10月24-25日 (星期四及五)｜下午4時正至晚上11時正

10月26-27日 (星期六及日)｜中午12時正至晚上11 時正



（最後入場時間為晚上10 時30分）



不少市民以及遊客下午已入場消費，酒商亦做好推廣準備。（梁鵬威攝）