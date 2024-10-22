美酒佳餚巡禮10.23開鑼｜Klook預購套票送入場券　一文看清優惠

旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮，明（23日）起至周日（27日）一連5天在中環海濱活動空間舉行，設有超過300個攤位，提供過千款美酒。活動巡禮有多項優惠，包括網上預購400元的套票，可獲贈入場券，近百家展商到周四(24日) 更會提供多項優惠。



▼ 2023年美酒佳餚巡禮 ▼



+ 15

今屆「香港美酒佳餚巡禮」設超過300個攤位，提供產自35個國家及地區過千款美酒，包括中西葡萄酒、經典威士忌、創意調酒、精釀手工啤等，亦有素食的佐酒美食。

市民及旅客可到旅發局網頁，按類別、產地、所需「品味券」數量等分類，預先鎖定目標美酒和美食。另外，多款美酒精選分類成「評審推薦／不可錯過」、「潮流之選」、「中國葡萄酒及烈酒」、「特色雞尾酒」、「高排名葡萄酒」等，並附上攤位編號資料，供消費者參考。

旅發局專屬網頁可搜尋參展的酒品、美食及參展商。（旅發局提供）

400元品味通行證包14張品酒劵、Lucaris紀念玻璃酒杯

除了現場排隊購票外，市民旅客也可預先於網上平台Klook選購「品味通行證」套票，共有三款可供選擇。最貴的400元套餐包含一套品味通行證，包括紀念酒杯以及14張、價值350元的「品味券」，可以到場內兌換美酒及美食。訪客在Klook預購400元的「品味通行證」，會較現場購票多送價值40元的入場券。

港幣400元品味通行證：

• 1張入場券（價值港幣40元）

• 14張品酒券 （價值港幣350元）

• 1隻Lucaris紀念玻璃酒杯（價值港幣210元）



港幣290元品味通行證：

• 1張入場券（價值港幣40元）

• 8張品酒券 （價值港幣200元）

• 1隻Lucaris紀念玻璃酒杯（價值港幣210元）



港幣240元品味通行證：

• 1張入場券（價值港幣40元）

• 8張品酒券 （價值港幣200元）



狂歡禮拜四 指定酒品買一送一、買二送一

旅發局周四（24日）聯同近百家展商提供多個優惠，包括指定酒品買一送一、買二送一等、買鮑魚送花菇等，詳情可參閱旅發局文件。

周末鬼馬派對 首300名扮鬼扮馬贏2張「品味券」

周六及日（26、27日），首300名以萬聖節主題打扮入場者，於詢問處登記後每人有機會獲得兩張「品味券」。晚上6時後，更有打扮成嘩鬼的演藝人員在場內出沒，邀請訪客互動玩小遊戲。完成遊戲的訪客可獲得兩張「品味券」以及神秘禮品。

$350入「維港廊」嚐期間限定香港靈感雞尾酒

訪客以350元購票進入維港廊，可飽覽維港美景，和品嚐兩款香港主題雞尾酒。多款雞尾酒由國際級得獎調酒師創作，當中包括「亞洲50最佳酒吧」第二位的首爾Zest調酒師 Demie Kim。

活動開放時間 ：

10月23日 (星期三)｜晚上7時30分至11時正

10月24-25日 (星期四及五)｜下午4時正至晚上11時正

10月26-27日 (星期六及日)｜中午12時正至晚上11 時正



（最後入場時間為晚上10 時30分）

