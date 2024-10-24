世界50最佳酒吧｜中環兩間酒吧入圍　Bar Leone排第二兼亞洲封王

2024年度「世界50最佳酒吧」（The World' s 50 Best Bars）於本周二（22日）在西班牙馬德里舉行的頒獎禮上揭盅。今年香港共有兩間酒吧躋身榜單，分別為排第2位的Bar Leone，以及第18位的COA，前者早前已榮列亞洲50最佳酒吧首名。旅發局認為上述酒吧的佳績充分印證香港作為雞尾酒文化中心的領先地位。



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中環COA再度上榜 今年升兩級擠身第18位

由全球各地超過700名品酒專家攜手票選的「世界50最佳酒吧」已在本周二揭盅，墨西哥城的Handshake Speakeasy榮列榜首，而位於本港中環的Bar Leone亦勇奪第2位，至於另一間同樣位於中環的COA，亦擠身第18位。

當中Bar Leone在今年更屢榮殊榮，較早前已榮列亞洲50最佳酒吧首名，並奪得Disaronno Highest New Entry Awards 2024。至於COA去年則排第20位，即今年再升兩位。

此外，在早前公布世界最佳酒吧第51至100位名單中，兩間香港酒吧Argo及The Savory Project，亦已先拔頭籌，分別名列第58及82位。

Bar Leone創辦人︰向世界展示香港豐富雞尾酒文化

Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori表示，能夠躋身「世界50最佳酒吧」之列，並在享負盛名的世界舞台上為香港爭光，感到非常光榮，將繼續向世界展示香港豐富雞尾酒文化。

COA及The Savory Project創辦人Jay Khan，對COA再度上榜感到非常高興，並為The Savory Project首度上榜感到興奮，認為獎項肯定團隊不懈的努力。

旅發局指，今年共有兩間香港酒吧躋身榜單上，充分印證香港作為雞尾酒文化中心的領先地位。市民或旅客可到旅發局的網站（按此）計劃行程，享受香港作為雞尾酒愛好者必遊城市的魅力。