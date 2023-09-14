科學館新展廳明起常設「滅絕新生」展　恐爪龍等逾百件動植物化石

香港科學館全新常設展廳 -「古生物展廳」明日（14日）起開放參觀，以「滅絕．新生」 為主題，介紹6億3,500萬年前埃迪卡拉紀以來，地球生命經歷過的各種挑戰及生命的演化。

展覽展出超過100件各個時期的珍貴動植物化石，如迄今出土最完整的恐爪龍化石、超過3米高的真猛獁象化石。館內還有棚栩如生的機械恐龍和各種有趣的互動展品，介紹挖掘化石、史前的環境和物種的演化等知識。

主辦方指出，地球正面臨第六次大規模滅絕的危機，冀市民透過展覽反思人類活動不要對地球造成傷害。



+ 2

穿過昏暗的走廊，弧形牆上展示來自埃迪卡拉紀、寒武紀和奧陶紀的海洋生物化石，讓觀者仿如置身遠古的海洋，開啟一場由6億3,500年前埃迪卡世紀以來，地球生命經歷各種的生命演化體驗，一探古生物學的世界，小至微小的單細胞生物，大至龐大恐龍。

將展出最完整的恐爪龍化石

展覽展出超過100件各個時期的珍貴動植物化石，如迄今出土最完整的恐爪龍化石、超過3米高的真猛獁象化石、近鳥龍和疊層石等。館內還有栩栩如生的機械恐龍，觀眾透過手掌按在裝置感應器上觸發暴龍的聲音及動作，其眨眼、鼻翼微顫或搖頭擺尾的動作均逼真細緻。

觀眾還可和各種有趣的展品互動，例如透過身體動作感測遊戲了解肉鰭魚如何演化成四足類動物。另外，觀眾還可透過互動遊戲，穿越石炭紀和二叠紀的森林，找出隱藏的羊膜動物。

+ 10

展覽分為六大展區，分別介紹地球在漫長的地質歷史中，發生過的五次主要大規模滅絕事件，最後帶出地球正面臨第六次大規模滅絕的危機。

科學館長：反思人類活動 別傷害地球

香港科學館館長（綜合科學與科技）郭子倫表示，地球經歷五次大滅絕，而如人類科技發展越來越好，影響世界亦愈來愈大，如能源使用對世界造成地球暖化等問題，要反思人類活動不要對地球造成傷害。他希望減少使用能源，或者發展新的科技，令人類及動物生存在舒適的地球環境，呼籲市民為野生動物保育和環境保護貢獻力量。

展區一：埃迪卡拉紀一奥陶紀



遠古海洋

* 弧形牆上有四段沉浸式動畫，描繪了埃迪卡拉紀、寒武紀和奥陶紀時期的海洋環境，以及當時的標誌性動物

* 展櫃内亦展出當時生物的化石

展區二：志留紀一泥盆紀



海中巨顎

* 劍射魚、巨齒黨、郖氏魚（一比一的領骨化石複製品）

* 屬於三種不同時期知名的海洋掠食性魚類

* 透視出魚類演化過程中領骨的演變

展區三：石炭紀一二疊紀



登陸先鋒

* 與四足動物祖先一起活動身體的動作感測遊戲

* 參觀者以互動形式探討肉鰭魚演化成四足類動物的重大突破

* 認識這些動物為了適應陸地生活而逐漸演化出的身體特徵

展區四：三疊紀



三疊紀大「捕」走

* 三疊紀多元化的樓息地孕育出各有特色的植物和動物群

* 參觀者可從投影觀賞三疊紀時期的海洋、陸地和空中生境

* 可在觸控式螢幕查看感興趣的生物了解牠們的詳細資訊，包括飲食習慣、體型和概要

展區五：侏羅紀一白堊紀



恐爪龍化石

* 恐爪龍是一種敏捷和視力出眾的恐龍，牠的腳上有鋒利的鐮刀狀腳爪，可以對獵物進行致命的踢擊

* 展覽展出的化石是迄今出土最完整的恐爪龍化石(Vegasoul Capital Management (Asia) Limited借出）

古生物研究所

* 參觀者將化身為債探，調查一隻名為保羅的暴龍的潛在死因

* 他們可以了解更多有開暴龍的獨有特徵、他們生活的白堊紀晚期的環境和與暴龍同時存在的物種

* 參觀者更可與機械恐龍互助，今保羅重生。

展區六：古近紀 - 現在



被石化的樹木

* 展出在200至400萬年前，七件在火山爆發時形成的印尼龍腦香木化石。(華懋集團如心園借出）

真猛獁象（長毛象）

* 化石標本超過3米高，這種已滅絕的猛獁象也許是第四紀冰河時期最廣為人知的動物

* 牠們有着厚厚的披毛和脂肪層，能夠適應嚴寒。(國家自然博物館藏品）

「古生物展廳」參觀詳情

地點：香港科學館地下（九龍尖沙咀東部科學館道二號）



開放時間：

星期一至三及五：上午10時至晚上7時

周末及公眾假期：上午10 時至晚上9時

星期四（公眾假期除外）：休館



費用：

星期一、二、六、日及公眾假期：20元，10元*,14元＃

星期三免費入場

全日制學生及博物館通行證持有人免費入場

*適用於殘疾人士 （及一名同行照料者）及 60歲或以上高齡人士

# 20人或以上於同時段參觀的團體之標準票特惠價

