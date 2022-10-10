科學館大型恐龍展達50萬人參觀　多國珍貴恐龍化石日均6000人觀賞

香港科學館正舉辦免費大型恐龍展覽，作為回歸二十五週年慶祝活動之一。展覽展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種化石真品，以及高完整度的恐龍化石骨架。展品來自德國、瑞士、意大利、荷蘭、羅馬尼亞和摩洛哥的博物館及學術機構，科學館指，今日（10日）下午迎來第50萬名觀眾，而展覽平均每日參觀人次達6,000人以上。



香港科學館自7月8日舉辦免費大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種化石真品和高完整度的恐龍化石骨架。政府表示，今日迎來第50萬名觀眾，平均每日參觀人次達6,000人以上。

設暴龍、三角龍等八組化石骨架

是次展覽珍貴展品來自來德國、瑞士、意大利、荷蘭、羅馬尼亞和摩洛哥的博物館及學術機構。除了暴龍外，其餘七組化石骨架，包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍、棘龍、哈特茲哥翼及幼齡蜥腳類恐龍，均是首次於香港展出。

香港科學館亦特別擴闊展覽空間，劃出面積達2,000平方米的展覽廳，以配合展示體積龐大的展品。展覽運用了多媒體投射技術和特別燈效，融合了最新科學研究和精美古生物學藝術插圖，使參觀者有如身臨其境，回到洪荒世界。

展覽由香港賽馬會撥款6.3億元支持，為慶祝回歸25周年而舉辦的項目之一。展覽製作團隊來自香港、德國、荷蘭、瑞士、意大利等地。

參觀者可以利用智能手機，以擴增實境技術與恐龍互動。(政府新聞處提供照片)

展覽舉辦至11月16日 入場須用安心出行

展覽由即日起至11月16日於尖沙咀東部科學館道二號香港科學館舉行，所有參觀人士都必須透過網上預約入場。有關預約詳情、展覽內容及其他相關活動資料，可瀏覽網頁big8dinosaurs.hk，或致電27323232查詢。政府又提醒，進入康文署轄下的博物館前，必須使用「安心出行」應用程式，並符合「疫苗通行證」的相關要求。