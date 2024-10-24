大熊貓BB｜姐弟打鬧片曝光　細佬出掌家姐出腳　網民：打者愛也

大熊貓盈盈所生的龍鳳胎大熊貓BB轉眼已兩個月大，由粉紅色肉團，搖身一變成兩隻黑白分明的迷你小熊貓。兄弟姊妹一同長大，難免打鬧，海洋公園今日（24日）也在社交平台發布新片，將兩姐弟打鬧日常曝光，先是見到細佬出掌拍家姐，家姐隨即「腳䟫䟫」踢細佬；影片中後段則見到家姐捉住細佬，不斷吸吮其臉部，似乎在為對方整理毛髮。影片吸引不少網民留言，大讚兩隻熊貓BB可愛，又說「打者愛也」，留言等看更多姐弟「開片」片段。



香港大熊貓官方專頁

海洋公園今日（24日）在社交平台發布新片，片中見到兩姐弟打鬧，先是細佬出掌拍家姐，家姐隨即「腳䟫䟫」踢細佬手臂。（海洋公園IG）

海洋公園今日（24日）在社交平台發布新片，片中見到兩姐弟打鬧，先是細佬出掌拍家姐，家姐隨即「腳䟫䟫」踢細佬手臂，細佬則以「躺平」應對。影片中後段又見到家姐捉住細佬，不斷吸吮其臉部，似乎在為對方整理毛髮。

影片中後段又見到家姐捉住細佬，不斷吸吮其臉部，似乎在為對方整理毛髮。（海洋公園IG）

影片吸引不少網民留言，大讚兩隻熊貓BB可愛，又說「打者愛也」，相信兩姐弟有彼此陪伴成長很開心。

有網民也留言笑指家姐脾氣好，被打一掌，未有全力還擊，事後還錫細佬。有網民則想看更多「功夫熊貓」，留言說想繼續看姐弟「開片」的畫面。