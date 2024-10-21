大熊貓BB｜兩姐弟爭鏡頭　細佬發奶音　家姐單眼放電　網民：嗚呀

大熊貓盈盈的龍鳳胎出世至今已超過兩個月，兩姐弟繼續「暴風式成長」。海洋公園今（21日）再發布龍鳳胎的最新影片，片中兩小隻互相「爭鏡頭」，細佬發奶音「萌爆」，而家姐亦不遑多讓，多次單眼望鏡頭「放電」。不少網民留言派心心眼，連藝人黃翠如亦有留言。



香港大熊貓官方專頁

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海洋公園今日發布龍鳳胎的最新影片，細佬、家姐先後「粉墨登場」，體型都長大了不少。首先現身的細佬一出場便發出「奶音」，表現活潑，在床上四圍爬之餘，又不時嘗試把頭埋在枕頭之中，自得其樂。

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之後出場的家姐似乎對鏡頭十分敏感，一出場便望看鏡頭，不斷眨眼，更單眼望向鏡頭「放電」。其後家姐亦想郁動放鬆，手腳並用翻身再攤作一團。

藝人黃翠如留多個心心眼及心形表情圖案

兩小隻互相「爭鏡頭」的場面十分可愛，吸引不少網民留言派心心眼，更有網民受不了大喊「嗚啊」、「救命」。連藝人黃翠如亦有留言，留下多個心心眼及心形表情圖案。