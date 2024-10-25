廣東院舍｜孫玉菡稱計劃助能自理長者改善居住環境　將擴大選擇網

施政報告提及，廣東院舍照顧服務計劃下月起增加至11間，並資助綜援長者入住，合資格者每月可獲5,000元資助，名額1,000個。勞工及福利局局長孫玉菡表示，計劃希望針對有一定自理能力、沒太大醫療需要的長者，相信綜援加上資助足夠應付院舍所有費用，強調「最緊要有選擇」，形容兩地的居住環境「差天共地」。

他又提到，超過250名長者入住內地指定院舍已是「歷史高位」，沒有訂目標入住人數，但會陸續擴大選擇網。



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，圖為勞工及福利局局長孫玉菡。（黃浩謙攝）

孫玉菡表示，部分領綜援長者居於劏房，居住環境不太適切，計劃希望針對有一定自理能力、「無乜醫療需要」的綜援長者；如他們入住指定內地院舍，可繼續領取綜援，加上資助每月合共有9,400多元，相信足夠應付院舍所有費用，強調「最緊要有選擇」，形容兩地的居住環境「差天共地」。

他亦提及，目前超過250名長者入住內地指定院舍，已是「歷史高位」，沒有訂入住人數目標，但會陸續擴大選擇網，同時與香港安老服務「雙線發展」。他指國家已放寬政策，政府亦會分擔醫療開支，每年在門診及住院服務資助分別1萬元及3萬元共付額。

他建議，有意入住的長者可善用半年試住期，如果覺得不適合可以回港，不會影響輪候本地資助院舍宿位的時間。