廣東院舍計劃擴至內地機構可營運　暫收7申請　孫玉菡：一定有Q嘜

「廣東院舍照顧服務計劃」去年7月宣布放寬大灣區城市安老院可申請列入認可服務機構，供輪候資助安老及護養院宿位的香港長者申請。 勞工及福利局局長孫玉菡於今日（10日）立法會回應議員林順潮口頭質詢，指截止今年5月接獲七宗申請，當中有兩間位於佛山及深圳獲批，一宗申請被拒，正審核其餘四宗申請。

政府目前於該計劃內購買資助安老宿位的開支為3250萬，有170名長者參與。有議員質疑參與人數太少，認為宣傳不足；狄志遠議員問及如何監管院舍質素，孫局長表示須交由廣東省民政廳依內地法規作監管：「你可以說納入計劃嘅內地機構一定有『Q嘜』，我哋覺得符合質素才會放進去，長者可以放心。」



勞工及福利局局長孫玉菡認為被納入政府資助院舍便如有「Q嘜」認證，可吸引院舍申請。（廖雁雄攝）

議員批宣傳不足

政府目前於該計劃內購買資助安老宿位的開支為3250萬，有170名長者參與。議員林順潮、謝偉銓、容海恩認為應加大宣傳力度，當中容海恩直指參與長者數字太少。孫指出會加大宣傳力度，並點出於內地居住資助院舍不需付費，且有6個月試住期的優勢。謝偉銓又提出會否有措施鼓勵香港院舍於大灣區設立院舍，孫回應有香港非政府組織反映有興趣，又認為被納入政府資助院舍便如有「Q嘜」認證，這已能足夠鼓勵院舍加入。

新思維立法會議員狄志遠關心內地院舍質素監管。（廖雁雄攝）

院舍按內地法規監管

新思維狄志遠議員提問，仍覺得兩地於服務質素有別，將如何監管內地院舍質素、會否派人手作定期巡查。孫回應，內地院舍需依照內地法規規管，又強調政府及廣東省民政廳皆很重視監管，籲議員可以放心。他續說，計劃讓內地機構營辦、沒有在港經營經驗的養老機構加入，是政策上很大的跨越。選取機構上，會根據國家養老機構標準，評為四星或以上，同時有至少兩年工作營運紀錄。社會福利署亦曾親身到訪幾所內地院舍作實地考察，以確保質素符合要求。

孫玉菡率領社福界考察團，參觀內地安老及傷健院舍，養老院設有氣墊球（Air Hockey）。（香港社福界心連心大行動Facebook）

民建聯李世榮議員認為，在審視內地院舍時，應制定一套與香港院舍一致的標準，讓長者了解其級數和服務質素。孫指，被納入計劃內的內地院舍便代表符合標準，又稱香港不能為大灣區院舍訂立標準。