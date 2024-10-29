第16屆香港國際美酒展 首辦侍酒師精選推介 業界市民品鑑環球美酒

第16屆香港國際美酒展將於11月7至9日盛大舉行，匯聚全球20多個國家和地區、超過600家參展商，帶來環球佳釀，是你不容錯過的品酒盛會！本屆展會規模空前，中國內地參展商數量更比去年激增六成，琳瑯滿目的美酒佳釀，從傳統舊世界及新世界葡萄酒，到中國白酒、日本清酒、燒酎、伏特加、白蘭地、威士忌等，應有盡有。今年更首辦「侍酒師精選推介」，由三位著名侍酒師親自甄選推薦酒單，引領探索美酒的無限可能。歡迎業界和市民登記參加，展開一場難忘的環球美酒之旅！



香港國際美酒展大師雲集 精選推介選酒指南 引領品酒新趨勢

本屆美酒展亮點節目，首屆「侍酒師精選推介」(Sommeliers’ Picks) 將由三位著名侍酒師 Arnaud Bardary MS、Carlito Chiu 及「世界最佳侍酒師大賽2023」季軍Reeze Choi 親自甄選推薦酒單，為你提供專業選酒指南。此外，兩位葡萄酒大師 Debra Meiburg 和 Jennifer Docherty 也將蒞臨展會，Debra 將與業界重量級講者探討新世代酒類消費趨勢， Jennifer 則會分享盲品美酒技巧。另有由《酒經》雜誌主持的研討會，探討香港烈酒市場的展望及稅制轉變等熱門議題。

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香港國際美酒展將為業界人士及買家帶來環球佳釀以及酒類相關產品與服務，推動香港成為區內酒業貿易樞紐

六款精選產品：

1. 來自火山孕育的獨特風味：2019 意大利熔岩酒莊 Scaira Etna 海拔760紅酒 (展位3D-A06)

由知名香港釀酒師 Stef Yim 在意大利西西里島埃特納火山上建立的酒莊和葡萄園釀造的佳釀，嚴選海拔730至770米葡萄，孕育出獨特的火山風味，絕對值得一試。

醬香濃郁，回味悠長：珍酒 珍30 (展位3D-C15)

作為珍酒高檔年份酒系列的核心產品，珍30採用傳統醬香型白酒發酵工藝，以陶壇珍藏的特優級基酒及醬香老酒勾調而成，醬香濃郁，空杯留香持久，是中國白酒愛好者的不二之選。

3. 屢獲殊榮的精緻之作：Wabi Sabi Gin (展位3D-A09A)

榮獲英國2024年4月手工琴酒月度殊榮的Wabi Sabi Gin，以13種植物精油精心萃取而成，包括當地種植的柑橘香草和來自島根縣的玫瑰，風味層次豐富，餘韻悠長。

4. 性價比之選：是谷庭特級珍藏赤霞珠2009 (展位3D-B02)

採用美國加州高質素赤霞珠釀製的美酒，散發著濃郁的草莓果醬、新鮮黑醋栗和淡淡的焦糖香氣，伴隨著梅子和李子的香味以及香草和雪松的複雜氣息。口感柔和順滑，風味濃郁複雜。會場更推出$100兩瓶的獨家優惠，不容錯過！更有特別亮相的18升酒瓶裝葡萄酒，帶來視覺與味覺的雙重享受。

5. 科技與傳統的完美融合：Sake Z (展位3C-C15)

Sake Z自助品飲系統為傳統清酒注入科技元素，讓您以創新的方式體驗清酒的魅力，為品酒之旅增添無限樂趣。

風乾48個月的極致美味：手切純種黑毛豬火腿 (展位3C-D21)

由火腿師傅精心製作的手切純種黑毛豬火腿，採用橡果餵飼的黑毛豬後腿，經過至少48個月的風乾，香氣濃烈，味道濃郁，回味無窮，是佐酒的最佳選擇。

11月9日美酒展公眾日

香港國際美酒展還將展出更多來自世界各地的特色美酒和佐酒美食，精彩的品酒分享會、試酒會、酒類行業會議等活動，讓你深入了解酒業市場趨勢，增加品酒知識。美酒展最後一天（11月9日），指定展區”Wine Fiesta”開放予業內人士及18歲以上公眾人士購票入場，品嚐和購買來自世界各地的美酒，參與多項精彩活動。

【01空間限量優惠門票 】

日期及時間：

Wine Fiesta公眾開放日：2024年11月9日（星期六）上午10時至下午6時

優惠門票：HK$99（原價HK$200）贈送名貴Lucaris水晶酒杯乙隻（價值HK$200），以及香港航空機票折扣優惠，數量有限，送完即止。

優惠日期: 2024年10月23日中午12:00-2024年11月8日晚上18:00

👉🏻優惠$99購票

門票詳情

買家登記香港國際美酒展 (業內人士)：https://bit.ly/4febB8G

Wine Fiesta購票指南 (公眾人士)：https://tinyurl.com/yxj3tz4c

(資料及相片由客戶提供)