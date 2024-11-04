國際美酒展2024｜600+參展商/調酒大賽/門票24折獨家優惠+送酒杯

香港國際美酒展2024｜品嚐世界各地美酒的機會來了！由香港貿易發展局舉辦的香港國際美酒展（美酒展）將於11月7至9日（星期四至六）在灣仔香港會議展覽中心舉行，而公眾日（Wine Fiesta）亦會在美酒展的最後一天（11月9日）開放予大眾參觀！現推出半價門票，更可享獨家換購優惠，低至24折！還可獲贈名貴Lucaris水晶酒杯一隻，想知還有什麼精彩活動，即睇詳情！



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香港國際美酒展2024｜超過600家參展商 南非首次參展

香港國際美酒展（美酒展）將於11月7至9日（星期四至六）於灣仔香港會議展覽中心舉行。屆時將有來自16國家和地區，超過600家參展商參展，包括白俄羅斯、捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、意大利、英國等等，當中南非更是首次參展。

此外，在美酒展的最後一天（11月9日），指定展區「Wine Fiesta」更會開放給18歲以上公眾人士購票入場，品嚐和購買來自世界各地的美酒，參與多項精彩活動！

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香港國際美酒將於11月7至9日於灣仔香港會議展覽中心舉行。（香港貿發局）

香港國際美酒展2024｜特色美酒雲集 設專區佐酒小食

美酒展所展出的美酒，除了來自世界各地，酒的種類更是琳瑯滿目，當中雲集葡萄酒、清酒、多款中國白酒、日本燒酎、伏特加、白蘭地等等，而日本館除了其享負盛名的清酒和燒酎外，還會展出多款日本威士忌。無論你是哪種酒的愛好者，都能在美酒展中品嚐到喜愛的佳釀。此外，美酒展還設有「美酒之友」專區，帶來各式各樣的佐酒小食。

此外，各大參展商亦有不少特色產品，如美酒展參展商Sake Z，推出「清酒自助機」，為參觀人士提供高質清酒，而曾在日本全國新酒評鑑會中榮獲22次金獎的橫田酒造株式會社，亦帶來20年高級陳釀清酒Ukishiro。

香港國際美酒展2024｜世界級侍酒師專業推介酒品名單

今屆美酒展的另一大特色，是首次舉辦「侍酒師甄選」(Sommeliers'Picks)， 將由著名侍酒師包括Arnaud Bardary MS、Carlito Chiu和贏得國際侍酒師協會「世界最佳侍酒師大賽2023」季軍的Reeze Choi精心挑選個人最愛酒品名單，即使你是對酒認知尚淺，還是有一定程度了解的朋友，都能獲得最專業的推介。

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香港國際美酒展2024｜調酒大賽、美酒頒獎典禮

另一個讓人期待的活動，當然是一連串精彩的比賽及頒獎典禮，包括國泰香港國際美酒品評大賽2024頒獎典禮、和酒大賞2024、HK Best Spirits Awards 2024、2024香港十大配酒餐廳頒獎典禮，及香港國際調酒大賽2024等，入場觀眾除了品酒、買酒，還能觀賞到各調酒師爭取頭銜的刺激賽事。

今屆亦有多個中國參展商參展，於美酒展期間舉辦多項與中國酒相關的活動，如中國葡萄酒品鑒會、花雕酒推廣等等，對中國酒有興趣的朋友亦不容錯過！

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美酒展將舉辦一連串精彩的比賽及頒獎典禮。（香港貿發局）

香港國際美酒展2024門票詳情及優惠

現時預購「Wine Fiesta」入場門票可獲半價優惠$99（原價$200），若以積分換購再享半價，不但$49.5換購門票，還可獲贈價值$110的名貴Lucaris水晶酒杯一隻，數量有限，送完即止！

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日期：2024年11月9日（星期六）上午10時至下午6時

地點：灣仔香港會議展覽中心

門票換購價：$49.5（原價$200）；贈送名貴Lucaris水晶酒杯一隻（價值$110）



香港國際美酒展2024｜惡劣天氣安排

如遇上黑色暴雨警告信號或極端情況，可參考以下根據香港貿易發展局資訊：

展覽會開放前：

1. 於早上8:30前生效：展覽會將暫時關閉。

2. 下午2時或之前取消：展覽會將會在信號或「極端情況」取消兩小時後重開予參觀人士。

3. 下午2時後取消：展覽會將繼續關閉。



展覽會進行期間：

1. 當香港天文台發出八號預警：

展覽會將於信號生效前兩小時內關閉，現場參觀人士亦須盡快離開會場。



2. 如八號（或以上）熱帶氣旋警告信號在未有發出預警下懸掛：

展覽會即時關閉，並請現場參展商及參觀人士立即離開會場。



3. 黑色暴雨警告信號／極端情況：

展覽會將繼續舉行，參展商及參觀人士應留在會場，直至到黑色暴雨警告信號或「極端情況」取消為止，以策安全。



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