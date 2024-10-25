匡智會性侵案｜揭過去一年共5間殘疾院舍疑涉虐待被社署發警告信
撰文：林遠航
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匡智會旗下殘疾人士院舍「松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍」爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。翻查資料，除了今次的大埔松嶺廣福院舍，過去12個月，全港另有3間殘疾人士院舍同樣收到社署警告違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定；另再有1間涉及違反《實務守則》中，院舍如發現懷疑虐待事件，須按照有關指引處理的規定。
翻查社署「殘疾人士院舍最近12個月的警告記錄」網頁，過去一年，連同匡智會松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍，共有15間殘疾人士院舍因違反《殘疾人士院舍實務守則》，收到署方發出警告信。
15間殘疾人士院舍中，除匡智會松嶺廣福宿舍外，明愛樂華宿舍、基督教家庭服務中心尚美家舍和保良局景林宿舍同樣因違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定，而收到警告。
另外，東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍在去年12月，因違反《實務守則》中，「如發現有懷疑虐待事件，殘疾人士院舍須按照由社會福利署發出的『處理虐待智障／精神病患成人個案工作指引』」，被署方警告。
社署回覆查詢表示，署長根據法例發出《殘疾人士院舍實務守則》，列出營辦、料理、管理或以其他方式控制殘疾人士院舍的原則程序、指引及標準。
如發現院舍有違規的情況，社署殘疾人士院舍牌照事務處會視乎違規事項的性質及嚴重程度，向有關院舍發出勸諭、警告或書面糾正指示，並會加強巡查及制訂策略及行動方案監察院舍，以確定院舍已按照要求執行改善措施。
《香港01》已向上述4間被發警告信的院舍了解事件，正等候回覆。
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