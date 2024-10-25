匡智會性侵案｜揭過去一年共5間殘疾院舍疑涉虐待被社署發警告信

匡智會旗下殘疾人士院舍「松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍」爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。翻查資料，除了今次的大埔松嶺廣福院舍，過去12個月，全港另有3間殘疾人士院舍同樣收到社署警告違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定；另再有1間涉及違反《實務守則》中，院舍如發現懷疑虐待事件，須按照有關指引處理的規定。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

翻查社署「殘疾人士院舍最近12個月的警告記錄」網頁，過去一年，連同匡智會松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍，共有15間殘疾人士院舍因違反《殘疾人士院舍實務守則》，收到署方發出警告信。

15間殘疾人士院舍中，除匡智會松嶺廣福宿舍外，明愛樂華宿舍、基督教家庭服務中心尚美家舍和保良局景林宿舍同樣因違反《實務守則》中，院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式虐待的規定，而收到警告。

另外，東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍在去年12月，因違反《實務守則》中，「如發現有懷疑虐待事件，殘疾人士院舍須按照由社會福利署發出的『處理虐待智障／精神病患成人個案工作指引』」，被署方警告。

社署回覆查詢表示，署長根據法例發出《殘疾人士院舍實務守則》，列出營辦、料理、管理或以其他方式控制殘疾人士院舍的原則程序、指引及標準。

如發現院舍有違規的情況，社署殘疾人士院舍牌照事務處會視乎違規事項的性質及嚴重程度，向有關院舍發出勸諭、警告或書面糾正指示，並會加強巡查及制訂策略及行動方案監察院舍，以確定院舍已按照要求執行改善措施。

《香港01》已向上述4間被發警告信的院舍了解事件，正等候回覆。